Часть Одессы осталась без света из-за аварии в сети

Отметим, в "Укрэнерго" предупредили украинцев о графиках почасовых отключений в субботу, 10 октября. Они будут действовать не круглосуточно.

Кроме того, в "Укрэнерго" объяснили, что отключения света в Украине связаны не с дефицитом электроэнергии, а вызваны вражескими ударами по магистральным сетям и подстанциям.