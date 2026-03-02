Частина Львова залишилася без води: ремонтувати будуть усю ніч
У Львові через пошкодження магістрального водогону приватною технікою частина міста залишилася без водопостачання. Аварійні бригади працюватимуть над ліквідацією наслідків усю ніч.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Львова Андрія Садового в Telegram.
Причина аварії
За даними Садового, масштабний прорив стався в районі села Домажир. Причиною стали самовільні роботи приватної техніки на ділянці, де проходить магістральний водопровід.
Він підкреслив, що аварія не пов'язана з технічним станом мереж або діяльністю міських служб - це прямий наслідок зовнішнього втручання.
Коли повернуть воду
Наразі на місці інциденту безперервно працюють аварійні бригади.
"Ліквідація наслідків триває безперервно. Роботи триватимуть усю ніч, щоб якнайшвидше відновити водопостачання", - зазначили в мерії.
Де набрати воду жителям
Для городян, які залишилися без води, організовано альтернативні джерела постачання:
- курсують автоцистерни з питною водою;
- встановлено стаціонарні ємності з наповненням.
Реакція правоохоронців
Місто вже звернулося до правоохоронних органів за фактом пошкодження критичної інфраструктури. На місці пориву проводять слідчі дії щодо встановлення винних осіб та притягнення їх до відповідальності.
Аварія у Львові
Нагадаємо, у жовтні минулого року Львів зіткнувся з наймасштабнішою аварією на магістральному водогоні за останні десятиліття, через яку частина міста залишається без водопостачання вже три доби.
Ситуація ускладнилася повторним поривом: після завершення ремонту однієї ділянки в районі села Домажир і початку наповнення системи тиск на насосних станціях різко впав через нове пошкодження магістралі з іншого боку річки.