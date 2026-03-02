ua en ru
Частина Львова залишилася без води: ремонтувати будуть усю ніч

Львів, Понеділок 02 березня 2026 22:53
Частина Львова залишилася без води: ремонтувати будуть усю ніч Фото: у Львові почалися проблеми з водопостачанням через аварію (t.me/andriysadovyi)
Автор: Іван Носальський

У Львові через пошкодження магістрального водогону приватною технікою частина міста залишилася без водопостачання. Аварійні бригади працюватимуть над ліквідацією наслідків усю ніч.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Львова Андрія Садового в Telegram.

Читайте також: Не енергетика: Зеленський назвав три нові цілі ударів Росії

Причина аварії

За даними Садового, масштабний прорив стався в районі села Домажир. Причиною стали самовільні роботи приватної техніки на ділянці, де проходить магістральний водопровід.

Він підкреслив, що аварія не пов'язана з технічним станом мереж або діяльністю міських служб - це прямий наслідок зовнішнього втручання.

Коли повернуть воду

Наразі на місці інциденту безперервно працюють аварійні бригади.

"Ліквідація наслідків триває безперервно. Роботи триватимуть усю ніч, щоб якнайшвидше відновити водопостачання", - зазначили в мерії.

Де набрати воду жителям

Для городян, які залишилися без води, організовано альтернативні джерела постачання:

  • курсують автоцистерни з питною водою;
  • встановлено стаціонарні ємності з наповненням.

Реакція правоохоронців

Місто вже звернулося до правоохоронних органів за фактом пошкодження критичної інфраструктури. На місці пориву проводять слідчі дії щодо встановлення винних осіб та притягнення їх до відповідальності.

Аварія у Львові

Нагадаємо, у жовтні минулого року Львів зіткнувся з наймасштабнішою аварією на магістральному водогоні за останні десятиліття, через яку частина міста залишається без водопостачання вже три доби.

Ситуація ускладнилася повторним поривом: після завершення ремонту однієї ділянки в районі села Домажир і початку наповнення системи тиск на насосних станціях різко впав через нове пошкодження магістралі з іншого боку річки.

Андрій Садовий Львів Водопостачання
