Частина Львова залишилася без води: ремонтувати будуть усю ніч

У Львові через пошкодження магістрального водогону приватною технікою частина міста залишилася без водопостачання. Аварійні бригади працюватимуть над ліквідацією наслідків усю ніч.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Львова Андрія Садового в Telegram .

Причина аварії

За даними Садового, масштабний прорив стався в районі села Домажир. Причиною стали самовільні роботи приватної техніки на ділянці, де проходить магістральний водопровід.

Він підкреслив, що аварія не пов'язана з технічним станом мереж або діяльністю міських служб - це прямий наслідок зовнішнього втручання.

Коли повернуть воду

Наразі на місці інциденту безперервно працюють аварійні бригади.

"Ліквідація наслідків триває безперервно. Роботи триватимуть усю ніч, щоб якнайшвидше відновити водопостачання", - зазначили в мерії.

Де набрати воду жителям

Для городян, які залишилися без води, організовано альтернативні джерела постачання:

курсують автоцистерни з питною водою;

встановлено стаціонарні ємності з наповненням.

Реакція правоохоронців

Місто вже звернулося до правоохоронних органів за фактом пошкодження критичної інфраструктури. На місці пориву проводять слідчі дії щодо встановлення винних осіб та притягнення їх до відповідальності.