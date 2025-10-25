ua en ru
Сб, 25 жовтня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Зустріч Трампа та Путіна Графіки відключення світла Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Надзвичайні події

У Львові наймасштабніша за багато років аварія: частина міста вже три дні без води

Субота 25 жовтня 2025 19:13
UA EN RU
У Львові наймасштабніша за багато років аварія: частина міста вже три дні без води Ілюстративне фото: відновлювальні роботи тривають без перерв (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

У Львові сталася наймасштабніша аварія на магістральному водогоні. Частина міста вже третю добу залишається без води.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook "Львівводоканалу".

У підприємстві визнали, що зіткнулися з наймасштабнішим викликом для системи водопостачання міста за останні десятиліття.

Там поінформували, що ситуації, коли частина Львову без води протягом трьох діб, а повторні аварії не дозволяли стабілізувати подачу - не пам'ятають навіть ветерани підприємства.

"Сьогодні вранці ми завершили ремонтні роботи й відновили подачу води до міста. Почали наповнювати систему, адже після аварії понад 30 км магістралей і великі резервуари були повністю спустошені. Для цього потрібно 7-8 годин - поступово, щоб не пошкодити мережу", - йдеться у повідомленні.

У "Львівводоканалі" зазначили, що докладали максимум зусиль, регулюючи тиски, щоб подати людям воду хоча б до перших поверхів. Однак під час цього процесу різко впав тиск на насосних станціях.

"Як виявилося, через нове пошкодження магістрального водогону в районі села Домажир, по інший бік річки від місця, де учора ліквідовували попередню аварію", - сказано у дописі.

Наразі аварійні бригади вже працюють на місці, а керівництво "Львівводоканалу" та міста виїхали на місце нового пошкодження для координації робіт. Ці роботи тривають без перерви.

"З таким викликом Львівводоканал ще не стикався. Персонал працює на межі можливостей - люди не сплять другу добу. Ми розуміємо обурення мешканців Залізничного та Шевченківського районів, які вже третій день без води. Але щиро просимо - не спрямовуйте злість на працівників, які сьогодні роблять усе можливе й неможливе, щоб місто знову було з водою", - повідомили у "Львівводоканалі".

Також там додали, робота водовозок продовжена. Воду підвозитимуть доти, доки не буде відновлено централізоване водопостачання.

Нагадаємо, тиждень тому в прес-службі Львівської міської ради повідомили, що в місті на тлі регулярних атак РФ і наближення зими перевіряють, як буде працювати критична інфраструктура за різних сценаріїв надзвичайних ситуацій. Зокрема, місто "протестували" на випадок повної відсутності центрального водопостачання.

Детальніше про те, де в разі чого будуть розташовані водовози - читайте в матеріалі РБК-Україна.

Читайте РБК-Україна в Google News
Львів Водопостачання
Новини
Україна може збивати реактивні КАБи РФ, - Ігнат
Україна може збивати реактивні КАБи РФ, - Ігнат
Аналітика
Європа проти дронів Кремля: як союзники України готуються відбивати російську агресію
Роман Коткореспондент РБК-Україна Європа проти дронів Кремля: як союзники України готуються відбивати російську агресію