У Львові наймасштабніша за багато років аварія: частина міста вже три дні без води

У Львові сталася наймасштабніша аварія на магістральному водогоні. Частина міста вже третю добу залишається без води.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook "Львівводоканалу".

У підприємстві визнали, що зіткнулися з наймасштабнішим викликом для системи водопостачання міста за останні десятиліття.

Там поінформували, що ситуації, коли частина Львову без води протягом трьох діб, а повторні аварії не дозволяли стабілізувати подачу - не пам'ятають навіть ветерани підприємства.

"Сьогодні вранці ми завершили ремонтні роботи й відновили подачу води до міста. Почали наповнювати систему, адже після аварії понад 30 км магістралей і великі резервуари були повністю спустошені. Для цього потрібно 7-8 годин - поступово, щоб не пошкодити мережу", - йдеться у повідомленні.

У "Львівводоканалі" зазначили, що докладали максимум зусиль, регулюючи тиски, щоб подати людям воду хоча б до перших поверхів. Однак під час цього процесу різко впав тиск на насосних станціях.

"Як виявилося, через нове пошкодження магістрального водогону в районі села Домажир, по інший бік річки від місця, де учора ліквідовували попередню аварію", - сказано у дописі.

Наразі аварійні бригади вже працюють на місці, а керівництво "Львівводоканалу" та міста виїхали на місце нового пошкодження для координації робіт. Ці роботи тривають без перерви.

"З таким викликом Львівводоканал ще не стикався. Персонал працює на межі можливостей - люди не сплять другу добу. Ми розуміємо обурення мешканців Залізничного та Шевченківського районів, які вже третій день без води. Але щиро просимо - не спрямовуйте злість на працівників, які сьогодні роблять усе можливе й неможливе, щоб місто знову було з водою", - повідомили у "Львівводоканалі".

Також там додали, робота водовозок продовжена. Воду підвозитимуть доти, доки не буде відновлено централізоване водопостачання.