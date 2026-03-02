ua en ru
Часть Львова осталась без воды: ремонтировать будут всю ночь

Львов, Понедельник 02 марта 2026 22:53
Часть Львова осталась без воды: ремонтировать будут всю ночь Фото: во Львове начались проблемы с водоснабжением из-за аварии (t.me/andriysadovyi)
Автор: Иван Носальский

Во Львове из-за повреждения магистрального водопровода частной техникой часть города осталась без водоснабжения. Аварийные бригады будут работать над ликвидацией последствий всю ночь.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Львова Андрея Садового в Telegram.

Причина аварии

По данным Садового, масштабный прорыв произошел в районе села Домажир. Причиной послужили самовольные работы частной техники на участке, где проходит магистральный водопровод.

Он подчеркнул, что авария не связана с техническим состоянием сетей или деятельностью городских служб - это прямое следствие внешнего вмешательства.

Когда вернут воду

В настоящее время на месте инцидента непрерывно работают аварийные бригады.

"Ликвидация последствий продолжается непрерывно. Работы будут продолжаться всю ночь, чтобы как можно быстрее возобновить водоснабжение", - отметили в мэрии.

Где набрать воду жителям

Для оставшихся без воды горожан организованы альтернативные источники поставки:

  • курсируют автоцистерны с питьевой водой;
  • установлены стационарные емкости с наполнением.

Реакция правоохранителей

Город уже обратился в правоохранительные органы по факту повреждения критической инфраструктуры. На месте порыва проводятся следственные действия по установлению виновных лиц и привлечению их к ответственности.

Авария во Львове

Напомним, в октябре прошлого года Львов столкнулся с самой масштабной аварией на магистральном водопроводе за последние десятилетия, из-за которой часть города остается без водоснабжения уже трое суток.

Ситуация осложнилась повторным порывом: после завершения ремонта одного участка в районе села Домажир и начала наполнения системы давление на насосных станциях резко упало из-за нового повреждения магистрали с другой стороны реки.

