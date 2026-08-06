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Главная » Бизнес » Энергетика

Часть Львова осталась без света из-за аварийного отключения

16:37 06.08.2026 Чт
1 мин
Обесточены жители центральной части города и не только
aimg Валерий Ульяненко
Часть Львова осталась без света из-за аварийного отключения Фото: отключение света (Getty Images)
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В четверг, 6 августа, жители Львова остались без света из-за аварийного отключения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Львовоблэнерго.

"Из-за аварийного отключения в электросетях 110кВ частично обесточены потребители в центральной части Львова, во Франковском районе, микрорайоне Новый Львов", - рассказали энергетики.

Отмечается, что специалисты уже работают над возобновлением подачи электроэнергии.

Напомним, вчера российский обстрел привел к обесточиванию 126 тысяч семей на Днепропетровщине. В частности, в Никополе, Марганце, Покрове и соседних селах.

Отметим, из-за аномальной жары в начале августа Украина может столкнуться с ростом потребления электроэнергии сразу на целый гигаватт.

Кроме того, 24 июля российские оккупанты ударили по энергообъекту в Черниговской области. Тогда без света было около 150 тысяч абонентов Черниговского района и города Чернигов.

РБК-Украина также писало, что, по словам министра энергетики Дениса Шмыгаля, РФ готовит новый этап давления на Украину. Он заявил, что основной целью врага может стать не электроэнергия, а водоснабжение и канализация.

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Часть Львова осталась без света из-за аварийного отключения
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