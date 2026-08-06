Часть Львова осталась без света из-за аварийного отключения

В четверг, 6 августа, жители Львова остались без света из-за аварийного отключения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Львовоблэнерго .

"Из-за аварийного отключения в электросетях 110кВ частично обесточены потребители в центральной части Львова, во Франковском районе, микрорайоне Новый Львов", - рассказали энергетики.

Отмечается, что специалисты уже работают над возобновлением подачи электроэнергии.

Напомним, вчера российский обстрел привел к обесточиванию 126 тысяч семей на Днепропетровщине. В частности, в Никополе, Марганце, Покрове и соседних селах.

Отметим, из-за аномальной жары в начале августа Украина может столкнуться с ростом потребления электроэнергии сразу на целый гигаватт.