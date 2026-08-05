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Росія атакувала енергетику Дніпропетровщини, є знеструмлення

19:21 05.08.2026 Ср
2 хв
Росія знову ударила по енергосистемі Дніпропетровської області
aimg Олена Бджола
Росія атакувала енергетику Дніпропетровщини, є знеструмлення Фото: майстри ДПЕК ремонтують пошкоджені обстрілами електромережі (Getty Images)
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Російський обстріл прихвів до знеструмлення великої кількості абонентів у Нікопольському районі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяви начальника Дніпропетровської ОВА Олександра Ганжі у Telegram та ДТЕК.

Росія знеструмила Нікопольщину

Понад 55 тисяч абонентів на Нікопольщині залишилися без електропостачання через ворожу атаку, каже Ганжа.

Про це стало відомо близько 19.00.

"Енергетики вже працюють. Роблять усе можливе, щоб якнайшвидше повернути світло в оселі людей", - уточнив начальник ОВА.

Оновлено о 20.00

Пізніше ДТЕК повідомив, що без світла залишилися 126 тисяч родин на Дніпропетровщині у таких наслених пунктах як:

Нікополь,

Марганець,

Покров та сусідні села.

"Енергетики ДТЕК почали відновлення щойно це стало можливим. Однак пошкодження значні - ремонт потребуватиме часу", - уточнили у ДТЕК

Ситуація з електропостачанням

Раніше РБК-Україна писало, що у липні у частині Сумської області діяли графіки аварійних відключень для 1-10 черг споживачів. Таке рішення було ухвалене через пошкодження енергосистеми внаслідок постійних російських обстрілів.

Також повідомлялося, що через аномальну спеку на початку серпня Україна може зіткнутися зі зростанням споживання електроенергії одразу на цілий гігават.

Крім того, 24 липня російські загарбники атакували ще один енергооб'єкт у Чернігівській області. Знеструмлено близько 150 тисяч абонентів Чернігівського району і міста Чернігів.

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