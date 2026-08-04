"Важко прожити понад 3 дні без води": Шмигаль розкрив новий план Путіна на зиму

Глава Кремля Володимир Путін готує новий етап тиску на Україну. Тепер основною ціллю атак може стати не електроенергія, а водопостачання та каналізація.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю міністра енергетики Дениса Шмигаля виданню Politico.

Міністр пояснив, чому саме вода може стати новою вразливою точкою країни.

"Мета Росії зараз - знищити наше водопостачання. Минулої зими вони атакували електроенергію та опалення, але під час відключень електроенергії можна було вижити, якби у вас був газ і вода", - сказав Шмигаль.

"Важко прожити більше трьох днів без води та каналізації", - додає міністр.

Війна енергосистем: хто кого

Міністр каже, що Україна та Росія фактично ведуть паралельну війну - за знищення енергетики одна одної. Саме цей результат, за його словами, вплине на майбутні мирні перемовини.

"Путін хоче докінчити нашу енергетичну систему та зірвати нашу економіку й виробництво зброї", - сказав Шмигаль.

Він додав, що глава Кремля розраховує на втому суспільства взимку.

"Він також сподівається, що взимку наше суспільство зламається від виснаження та тиснутиме на керівництво, щоб воно підписало капітуляцію".

Фото: Денис Шмигаль про нову тактику Путіна взимку (інфографіка РБК-Україна)

Удари по нафтозаводах дають результат

У відповідь Україна вже тривалий час б'є по нафтопереробних заводах Росії. За словами Шмигаля, ці удари вивели з ладу близько 40 відсотків первинних потужностей переробки нафти в Росії, через що по всій країні зростає дефіцит пального.

"Це як 12-й раунд, і кожен боксер сподівається, що його суперник впаде першим", - сказав Шмигаль.

Чого чекає Україна цієї осені

Київ розраховує, що удари по нафтозаводах разом із санкціями союзників змусять Путіна зупинити війну вже цієї осені. Якщо цього не станеться, українців чекає ще одна зима масованих атак на енергетику - за сценарієм минулого року.

Президент Володимир Зеленський заявив, що санкційний тиск і удари по інфраструктурі РФ залишаються пріоритетом і мають "залишити Росію без іншої альтернативи, окрім миру".

Водночас він попередив, що наразі Кремль не хоче завершувати війну.

"Але ми чітко розуміємо, з ким маємо справу, і що Путін сподівається затягнути цю війну ще більше", - сказав Зеленський.

Щоб пережити зиму, Україні потрібні ракети-перехоплювачі PAC-3 для систем ППО Patriot - саме вони збивають російські балістичні ракети.

Як Україна готується до нової зими

Окрім оборони, країна посилює стійкість власної інфраструктури. Зокрема будуються захисні укриття для сховищ електроенергії, води та газу.

Також в Україні розповсюджують модульні котли й генератори - вони менші та розосереджені, тому Росії складніше вивести їх з ладу одним ударом.

"Україна набула здатності дуже швидко адаптуватися до криз, до викликів", - сказав Шмигаль.

Наскільки постраждала енергосистема

Міністр навів цифри, які показують масштаб втрат за роки війни:

до 2014 року Україна виробляла 54,5 гігавата електроенергії;

після повномасштабного вторгнення потужність впала до 32 гігаватів;

цього року, після зимових атак, залишилося лише близько 12 гігаватів;

дефіцит становить 6 гігаватів, через що по країні діють графіки відключень.

"Росіяни знищили або пошкодили понад 80 відсотків українських електростанцій", - додав міністр.

Чи готовий Путін до миру

Шмигаль каже, що хотів би, аби глава Кремля усвідомив: виграти війну не вийде, і погодився на мирну угоду вже цієї осені. Однак поки що диктатор не подає жодних сигналів про відмову від своїх вимог до України - а це означає ймовірність ще однієї зими у війні.

"Він проллє кров, але він затягне нас у зиму", - сказав Шмигаль.

"Це песимістичний сценарій, але мій оптимізм полягає в тому, що ми переживемо цю зиму; ми до неї готові", - додав він.