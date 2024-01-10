Частина Кривого Рогу залишилася без світла через серйозну аварію
У Кривому Розі Дніпропетровської області сьогодні ввечері, 10 січня, сталася аварія на електромережах. Внаслідок цього сталися знеструмлення у кількох районах міста.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Ради оборони Кривого Рогу Олександра Вілкула.
"Серйозна аварія з енергетики. Без світла Довгинцівський та частина інших районів", - йдеться у повідомленні.
Він додав, що водопостачання переходить на генератори, через що очікується тимчасовий провал тиску.
"Частина котелень переходить на генератори. Аварійні бригади працюють", - розповів Вілкул.
Ситуація у Кривому Розі
Нагадаємо, раніше сьогодні вдень у місті було чути вибух під час повітряної тривоги через загрозу ракетних ударів противника. Місцева вдала згодом прокоментувала ситуацію та зазначила, не вдуваючись в подробиці, що "все в порядку".
Пізніше у Повітряному командуванні "Схід" поінформували, що Сили оборони знищили ворожу ракету у небі над Дніпропетровською областю.
Рекорди споживання електроенергії в Україні
За даними НЕК "Укренерго", сьогодні, 10 січня, в Україні встановлено новий рекорд споживання електроенергії за весь опалювальний сезон.
Нагадаємо, перед тим рекордний рівень споживання електроенергії фіксували вчора, 9 січня. Це відбувалося на тлі погіршення погодних умов. Так, останні кілька днів в Україні спостерігаються сильні морози. У деяких регіонах країни температура знизилася до -25 градусів.
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