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Частина Кривого Рогу залишилася без світла через серйозну аварію

Кривий Ріг, Середа 10 січня 2024 20:22
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Частина Кривого Рогу залишилася без світла через серйозну аварію Фото: у Кривому Розі зникло світло у кількох районах через аварію (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Володимир Костирін

У Кривому Розі Дніпропетровської області сьогодні ввечері, 10 січня, сталася аварія на електромережах. Внаслідок цього сталися знеструмлення у кількох районах міста.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Ради оборони Кривого Рогу Олександра Вілкула.

"Серйозна аварія з енергетики. Без світла Довгинцівський та частина інших районів", - йдеться у повідомленні.

Він додав, що водопостачання переходить на генератори, через що очікується тимчасовий провал тиску.

"Частина котелень переходить на генератори. Аварійні бригади працюють", - розповів Вілкул.

Ситуація у Кривому Розі

Нагадаємо, раніше сьогодні вдень у місті було чути вибух під час повітряної тривоги через загрозу ракетних ударів противника. Місцева вдала згодом прокоментувала ситуацію та зазначила, не вдуваючись в подробиці, що "все в порядку".

Пізніше у Повітряному командуванні "Схід" поінформували, що Сили оборони знищили ворожу ракету у небі над Дніпропетровською областю.

Рекорди споживання електроенергії в Україні

За даними НЕК "Укренерго", сьогодні, 10 січня, в Україні встановлено новий рекорд споживання електроенергії за весь опалювальний сезон.

Нагадаємо, перед тим рекордний рівень споживання електроенергії фіксували вчора, 9 січня. Це відбувалося на тлі погіршення погодних умов. Так, останні кілька днів в Україні спостерігаються сильні морози. У деяких регіонах країни температура знизилася до -25 градусів.

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