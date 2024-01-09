Сильний мороз та антициклон Hannelore. Синоптик розповіла про погоду на сьогодні

Погода в Україні 9 січня буде такою ж морозною, як і днем раніше. Крім того, до сильного морозу додасться і вплив антициклону Hannelore.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз синоптика Наталки Діденко у Facebook .

"Холодна морозна погода 9 січня триватиме в Україні. Вдень очікується -7....-12 градусів морозу. У південній частині буде вище - вдень -2.....-6 градусів, в Криму вдень близько 0", - розповіла вона.

Водночас антициклон Hannelore витіснить з України усі опади і завтра вдень навіть буде місцями сонячно.

"Лише вранці на півдні затримається сніг та мокрий сніг, на півдні Криму з дощем", - додала Діденко.

Погода в Києві

У Києві завтра вдень буде сяяти холодне сонце. Протягом дня очікується -10....-12 градусів.

Погода в Україні

В Україні 7-9 січня очікувались складні погодні умови: сильний сніг та морози до 25 градусів. У подальшому температура підвищиться, але залишиться мінусовою. Зокрема, до кінця наступного тижня часом сніг, морози послабнуть.

Загалом же у січні 2024 року в Україні середня місячна температура прогнозується в межах 0...-4 градусів морозу, в Закарпатті, Криму, Одеській та Херсонській областях 0...+2 градусів тепла. Це на 1,5-2,0 градусів вище за норму.