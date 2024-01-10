ua en ru
Ср, 10 января News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Часть Кривого Рога осталась без света из-за серьезной аварии

Кривой Рог, Среда 10 января 2024 20:22
UA EN RU
Часть Кривого Рога осталась без света из-за серьезной аварии Фото: в Кривом Роге пропал свет в нескольких районах из-за аварии (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Владимир Костырин

В Кривом Роге Днепропетровской области сегодня вечером, 10 января, произошла авария на электросетях. В результате произошли обесточивание в нескольких районах города.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Совета обороны Кривого Рога Александра Вилкула.

"Серьезная авария по энергетике. Без света Долгинцевский и часть других районов", - говорится в сообщении.

Он добавил, что водоснабжение переходит на генераторы, из-за чего ожидается временный провал давления.

"Часть котельных переходит на генераторы. Аварийные бригады работают", - рассказал Вилкул.

Ситуация в Кривом Роге

Напомним, ранее сегодня днем в городе был слышен взрыв во время воздушной тревоги из-за угрозы ракетных ударов противника. Местная удачная впоследствии прокомментировала ситуацию и отметила, не вдаваясь в подробности, что "все в порядке".

Позже в Воздушном командовании "Восток" сообщили, что Силы обороны уничтожили вражескую ракету в небе над Днепропетровской областью.

Рекорды потребления электроэнергии в Украине

По данным НЭК "Укрэнерго", сегодня, 10 января, в Украине установлен новый рекорд потребления электроэнергии за весь отопительный сезон.

Напомним, прежде рекордный уровень потребления электроэнергии фиксировали вчера, 9 января. Это происходило на фоне ухудшающихся погодных условий. Так, последние несколько дней в Украине наблюдаются сильные морозы. В некоторых регионах страны температура снизилась до -25 градусов.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Кривой Рог відключеня світла Электроэнергия
NEWS
Залужный рассказал о ситуации на фронте после поездки под Купянск (видео)
Залужный рассказал о ситуации на фронте после поездки под Купянск (видео)
DAILY
Заставить или мотивировать. Почему во власти не могут договориться о правилах мобилизации
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Заставить или мотивировать. Почему во власти не могут договориться о правилах мобилизации