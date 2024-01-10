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ЗСУ знищили російську ракету Х-59 у Дніпропетровській області

Синельниківський район, Середа 10 січня 2024 18:29
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ЗСУ знищили російську ракету Х-59 у Дніпропетровській області Архівне фото: ЗСУ знищили російську ракету Х-59 у Дніпропетровській області (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Сили оборони України сьогодні, 10 січня, знищили ворожу ракету в Дніпропетровській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряне командування "Схід".

Зазначається, що військовим вдалося знищити ворожу ціль у Синельниківському районі Дніпропетровської області.

Йдеться про керовану авіаційну ракету Х-59.

Її знищив підрозділ Повітряного командування "Схід".

Повітряні атаки РФ

Раніше повідомлялося, що в Кривому Розі пролунав вибух. У регіоні було оголошено повітряну тривогу через загрозу ворожих ракетних ударів.

Нагадаємо, до цього масована повітряна атака російських окупантів по Україні була 8 січня. Тоді вибухи прогриміли в Дніпрі, Харкові, Запоріжжі, у Хмельницькій області працювала ППО. Кривий Ріг опинився під масованим ракетним ударом.

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