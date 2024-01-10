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У Кривому Розі пролунав вибух під час повітряної тривоги

Кривий Ріг, Середа 10 січня 2024 17:08
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У Кривому Розі пролунав вибух під час повітряної тривоги Фото: у Кривому Розі пролунав вибух (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

У Кривому Розі пролунав вибух сьогодні вдень, 10 січня. У регіоні була оголошена повітряна тривога через загрозу ворожих ракетних ударів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві ЗМІ та Telegram-канал голови Ради оборони Кривого Рогу Олександра Вілкула.

Звуки вибуху у місту було чути близько 17:00, уточнює "Дніпро TV".

Одночасно з тим в командуванні Повітряних сил ЗСУ закликали жителів цього міста перебувати в укриттях через загрозу атаки противника.

"Кривий Ріг в укриття!" - йшлося в оголошенні військових о 16:59.

Перед тим в Дніпропетровській області була оголошена повітряна тривога через ракетну небезпеку. У ПС заявляли про фіксацію ракет противника.

"Ракета з півдня! Запоріжжя, Дніпро - в укриття!.. Курс на Дніпро!" - передавали захисники неба раніше.

Оновлено о 17:22

Інформацію про звук вибуху у місті прокоментувала місцева влада.

За словами голови Ради оборони Кривого Рогу Олександра Вілкула - "все нормально". Разом з тим наразі подробиць він не розкрив.

"По вибуху, що чули. Без подробиць, але все нормально", - йдеться у його повідомленні у Telegram.

Повітряні атаки РФ

Нагадаємо, перед тим масована повітряна атака російських окупантів по Україні була 8 січня. Тоді вибухи пролунали у Дніпрі, Харкові, Запоріжжі, на Хмельниччині працювала ППО. Кривий Ріг опинився під масованим ракетним ударом.

У Харкові РФ обстріляла промислові об'єкти. Крім того, вибуховою хвилею перевернуло маршрутку в Новомосковську, було багато поранених, серед яких діти.

Зазначимо, що в ніч проти 8 січня російські окупанти атакували Україну та дронами-камікадзе. Зокрема, ППО вдалося знищити всі дрони, семеро з них були збиті в небі над Одеською областю.

Детальніше про наслідки тієї атаки 8 січня - у матеріалі РБК-Україна.

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