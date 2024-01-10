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В Україні сьогодні оновили рекорд споживання електроенергії

Середа 10 січня 2024 19:11
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В Україні сьогодні оновили рекорд споживання електроенергії Фото: в Україні побито рекорд споживання електроенергії (Getty Imagеs)
Автор: Володимир Костирін

В Україні сьогодні, 10 січня, встановлено новий рекорд споживання електроенергії за весь опалювальний сезон. Громадян та бізнес закликали ощадливо спожити світло, що сприятиме скорішому збалансуванню роботи енергосистеми.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Національну енергетичну компанію "Укренерго".

У НЕК зазначили, що у середу був зафіксований новий рекорд споживання, особливо в ранкові години.

"Диспетчерський центр "Укренерго" упродовж всього дня докладає зусиль, щоби збалансувати роботу енергосистеми. Для того, щоб допомогти енергосистемі працювати в складних погодних умовах без навантажень, ощадливо споживайте електроенергію", - йдеться в заяві.

Енергетики звернулися з проханням

Енергетики просять уважно ставитися до користування потужними електроприладами впродовж всього дня. Зокрема, закликають:

  • зменшити використання кондиціонерів для опалення приміщення та обігрівачів - особливо це актуально в ранковий та вечірній час;
  • не вмикати одночасно праску, пральну машину, пилосмок та бойлер;
  • не вмикати світло в приміщеннях, в яких не знаходитеся;
  • бізнес просять зменшити освітлення вивісок, вітрин, банерів та новорічних гірлянд.

В Україні сьогодні оновили рекорд споживання електроенергії

Рекордне споживання електроенергії під час негоди

Нагадаємо, перед тим рекордний рівень споживання електроенергії за весь опалювальний сезон фіксували вчора, 9 січня. Це відбувалося на тлі погіршення погодних умов.

Так, останні кілька днів в Україні спостерігаються сильні морози. У деяких регіонах країни температура знизилася до -25 градусів.

Додамо, вчора прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що уряд вірить у міцність української енергетики та що відключення не плануються, але при цьому готується до всіх можливих сценаріїв розвитку подій.

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Укренерго енергетики Електроенергія
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