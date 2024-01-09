В Україні рекордний рівень споживання електроенергії: до мешканців звернулися з проханням

В Україні сьогодні, 9 січня, фіксують рекордний рівень споживання електроенергії за весь опалювальний сезон. Мешканців закликали економно використовувати електроприлади.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на " Укренерго ".

"Вже зранку диспетчерський центр "Укренерго" фіксує рекордний за цей опалювальний сезон рівень споживання", - йдеться у повідомленні компанії.

Там уточнюють, що енергетики роблять усе можливе, аби уникнути дефіциту у системі без застосування аварійної допомоги від інших держав.

"Тому зараз особливо важливо ощадливо споживати електроенергію", - додали в "Укренерго".

Зокрема, магазини та торгові центри закликали з 09:00 до 19:00 вимкнути вивіски та зменшити яскравість освітлення вітрин.

При цьому побутових споживачів просять перенести використання прасок, електроплит і пилососів на вечірні години після 19:00 та на вихідні. Або не вмикати одночасно кілька потужних електроприладів та на виході з кімнати вимикати світло.

Погіршення погоди в Україні

Нагадаємо, останні кілька днів в Україні спостерігаються сильні морози. У деяких регіонах країни температура знизилася до -25 градусів.

При цьому очікується, що вже завтра температура збільшиться, але залишиться мінусовою. Зокрема, до кінця наступного тижня часом сніг морози ослабнуть.