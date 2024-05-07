ua en ru
Вт, 07 травня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Частина країн ЄС відмовляться передавати активи РФ на закупівлю зброї для України, - Politico

Вівторок 07 травня 2024 12:56
UA EN RU
Частина країн ЄС відмовляться передавати активи РФ на закупівлю зброї для України, - Politico Фото: голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Частина країн Європейського союзу можуть відмовитися від плану з використання прибутку від заморожених активів Росії для купівлі зброї для України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.

Пропозиція надійшла напередодні зустрічі 27 посланців ЄС у середу, 8 травня, на якій Бельгія, яка головує в Раді, сподівається укласти угоду щодо розблокування фінансування для України.

За словами шести дипломатів ЄС, країни, які виступають проти військової допомоги Києву, можуть обмежитися наданням гуманітарної допомоги Києву.

Видання зазначає, що це остання спроба залучити на свій бік країни ЄС, які не входять до НАТО - такі, як Австрія, Мальта, Кіпр та Ірландія. Інші затяті критики військової стратегії ЄС в Україні, такі як Угорщина та Словаччина, також підтримують це застереження.

Однак відмова від плану із закупівлі зброї Україні за рахунок російських активів не зніме всіх побоювань. Країни ЄС, які також входять до G7, - Німеччина, Франція та Італія - з найменшим ентузіазмом ставляться до цієї пропозиції через юридичні та фінансові ризики, сказав один із дипломатів ЄС. Є побоювання, що ці країни не підтримають угоду в середу.

Якщо угоду схвалять, вона відкриє шлях до того, щоб ЄС перерахував від 2,5 до 3 млрд євро до липня на підтримку оборони України від російської агресії.

Використання російських активів

Наразі Захід заморозив близько 300 мільярдів доларів російських активів. Програма конфіскації активів практично відкинута, оскільки такі дії можуть бути незаконними. Водночас розглядається можливість використання прибутку або відсотків від цих активів для підтримки України.

Остаточне рішення буде ухвалено на саміті G7 в Італії в червні.

Катаріна Матернова, посол ЄС в Україні, вважає, що до кінця 2024 року Україна зможе скористатися російськими активами, замороженими Заходом.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Євросоюз Російська Федерація Війна Росії проти України
NEWS
Не тільки бойові. У Міноборони назвали вакансії в армії, на які найбільше потрібні люди
Не тільки бойові. У Міноборони назвали вакансії в армії, на які найбільше потрібні люди
DAILY
Вороги держави. Як ФСБ вербує агентів в Україні і що на них чекає за держзраду
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна Вороги держави. Як ФСБ вербує агентів в Україні і що на них чекає за держзраду