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Часть стран ЕС откажутся передавать активы РФ на закупку оружия для Украины, - Politico

Вторник 07 мая 2024 12:56
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Часть стран ЕС откажутся передавать активы РФ на закупку оружия для Украины, - Politico Фото: глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Часть стран Европейского союза могут отказаться от плана по использованию прибыли от замороженных активов России для покупки оружия для Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.

Предложение поступило в преддверии встречи 27 посланников ЕС в среду, 8 мая, на которой председательствующая в Совете Бельгия надеется заключить сделку по разблокированию финансирования для Украины.

По словам шести дипломатов ЕС, страны, выступающие против военной помощи Киеву, могут ограничиться предоставлением гуманитарной помощи Киеву.

Издание отмечает, что это последняя попытка привлечь на свою сторону страны ЕС, которые не входят в НАТО - такие, как Австрия, Мальта, Кипр и Ирландия. Другие ярые критики военной стратегии ЕС в Украине, такие как Венгрия и Словакия, также поддерживают эту оговорку.

Однако отказ от плана по закупке оружия Украине за счет российских активов не снимет всех опасений. Страны ЕС, которые также входят в G7, - Германия, Франция и Италия - с наименьшим энтузиазмом относятся к этому предложению из-за юридических и финансовых рисков, сказал один из дипломатов ЕС. Есть опасения, что эти страны не поддержат сделку в среду.

Если сделка будет одобрена, она откроет путь к тому, чтобы ЕС перечислил от 2,5 до 3 млрд евро к июлю на поддержку обороны Украины от российской агрессии.

Использование российских активов

В настоящее время Запад заморозил около 300 миллиардов долларов российских активов. Программа конфискации активов практически отвергнута, поскольку такие действия могут быть незаконными. В то же время рассматривается возможность использования прибыли или процентов от этих активов для поддержки Украины.

Окончательное решение будет принято на саммите G7 в Италии в июне.

Катарина Матернова, посол ЕС в Украине, считает, что к концу 2024 года Украина сможет воспользоваться российскими активами, замороженными Западом.

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