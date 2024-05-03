Коли Україна може отримати прибуток від активів Росії: прогноз посла ЄС

Україна, ймовірно, вже до кінця 2024 року зможе отримати прибуток від російських активів, які заморозили країни Заходу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву посла Європейського союзу в Україні Катаріни Матернової в ефірі телемарафону.

Вона розповіла, що прибуток від заморожених активів Росії складає близько 3 млрд євро. Країни ЄС вже обговорюють передачу цієї суми на користь України, є відповідні пропозиції. "Я сподіваюся, що до кінця цього року зароблені відсотки перейдуть у розпорядження України", - додала посол.