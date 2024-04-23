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Боррель розповів про план ЄС по вилученню доходів від заморожених активів Росії

Вівторок 23 квітня 2024 21:39
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Боррель розповів про план ЄС по вилученню доходів від заморожених активів Росії Архівне фото: глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

ЄС розробив план, який дасть змогу вилучити надзвичайні доходи від заморожених активів Росії та витратити їх на потреби України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу дипломатії ЄС Жозепа Борреля.

За його словами, в Євросоюзі після початку війни в Україні було заморожено активи Центрального банку Росії. Тепер цими активами керують центральні депозитарії цінних паперів, і вони приносять надзвичайні прибутки, оскільки відсоткова ставка значно зросла.

За словами Борреля, в ЄС змогли знайти правове підґрунтя для вилучення цих доходів і передачу їх на потреби України.

"Ми вирішили поетапно домагатися мети використовувати ці доходи для підтримки України. Як перші кроки, ухвалені Радою в лютому, ми запровадили правила для центральних депозитаріїв цінних паперів, які генерують ці доходи, щоб тримати їх осторонь, ідентифікувати їх, тримати їх осторонь і обліковувати їх окремо", - пояснив представник ЄС.

Доходи не належать Росії

Боррель уточнив, що тепер ці доходи перебувають на окремих накопичувальних рахунках. У Євросоюзі очікують, що цей механізм зможе забезпечити близько 3 мільярдів євро на рік.

"І крім того, ми підвищуємо правову визначеність, ясно даючи зрозуміти, що ці доходи не належать Росії, оскільки вони не є суверенними активами, але прояснюємо різницю між капіталом і доходами. Я говорю про доходи", - заявив він.

Ці кошти потрібно спрямувати на військові потреби України

Боррель нагадав, що раніше запропонував Раді ЄС використовувати ці доходи для підтримки України військовими поставками через Європейський мирний фонд.

За його словами, Україна терміново потребує зброї та боєприпасів, щоб захистити себе і свій народ від російських ракет, безпілотників, бомб і постійних атак. При цьому він визнав, що спочатку в ЄС планували використовувати ці доходи для підтримки відновлення і реконструкції України.

Російські активи хочуть використати для допомоги Україні

З початку війни в Україні країнам Заходу вдалося заморозити понад 300 млрд доларів. Однак конфіскувати ці кошти поки що не вдалося, країни Заходу побоюються юридичних та репутаційних наслідків.

Міністр фінансів Джанет Єллен нещодавно говорила, що Сполучені Штати спільно з іншими країнами "Великої сімки" вивчають одночасно кілька варіантів передачі Україні заморожених активів РФ.

А віце-президент Єврокомісії Валдіс Домбровскіс говорив, що заморожені активи Російської Федерації обсягом 300 мільярдів доларів можуть використовувати як заставу для надання кредитів Україні.

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Євросоюз Російська Федерація Жозеп Боррель
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