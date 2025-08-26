Частина Києва залишиться без води до ночі: які будинки відключать вже завтра (адреси)

У середу, 27 серпня, в одному з районів Києва буде тимчасово відсутнє водопостачання - майже до самої ночі.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Київської міської державної адміністрації (КМДА) у Telegram.
У КМДА розповіли (посилаючись на ПрАТ АК "Київводоканал"), що завтра, 27 серпня, тимчасово відсутнє водопостачання буде на Оболоні - через планові роботи, які триватимуть:
Мешканцям і гостям столиці повідомили, що тимчасово відсутнє водопостачання буде в житлових будинках за такими адресами:
Крім того, можливе пониження тиску води в будинках на проспекті Володимира Івасюка: 12-Г, 12-Д, 12-Є, 12-Ж, 12-П, 14, 14-А, 14-Б, 14-Г, 16, 16-Б, 16-В, 18-А, 20, 20-А, 20-Б, 22 та 24.
З огляду на заплановане заздалегідь відключення, автоцистерни з питною водою будуть розміщені за адресами:
"У "Київводоканалі" перепрошують за тимчасові незручності", - підсумували у КМДА.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, що Україна посідає одне з останніх місць в Європі за запасами прісної води на душу населення. Велика кількість водних об'єктів сьогодні вже втрачена, інші - забруднені та небезпечні.
Крім того, ми повідомляли, що за шкоду річкам і водоймам в Україні можуть карати інакше й пояснювали, кому загрожують нові штрафи.
Тим часом в Українському гідрометеорологічному центрі оцінили водність основних річок країни за першу половину серпня й визначили, які "артерії" стрімко міліють і де показники - критичні.
Читайте також, як у Черкасах блискавка влучила у водопровід.