Часть Киева останется без воды до ночи: какие дома отключат уже завтра (адреса)

В среду, 27 августа, в одном из районов Киева будет временно отсутствовать водоснабжение - почти до самой ночи.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киевской городской государственной администрации (КГГА) в Telegram.
В КГГА рассказали (ссылаясь на ЧАО АК "Киевводоканал"), что завтра, 27 августа, временно отсутствовать водоснабжение будет на Оболони - из-за плановых работ, которые будут продолжаться:
Жителям и гостям столицы сообщили, что временно отсутствовать водоснабжение будет в жилых домах по таким адресам:
Кроме того, возможно понижение давления воды в домах на проспекте Владимира Ивасюка: 12-Г, 12-Д, 12-Е, 12-Ж, 12-П, 14, 14-А, 14-Б, 14-Г, 16, 16-Б, 16-В, 18-А, 20, 20-А, 20-Б, 22 и 24.
Учитывая запланированное заранее отключение, автоцистерны с питьевой водой будут размещены по адресам:
"В "Киевводоканале" приносят извинения за временные неудобства", - подытожили в КГГА.
