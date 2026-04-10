Часть Киева останется без горячей воды на две недели: где именно и когда будет отключение

15:42 10.04.2026 Пт
На левом берегу столицы коммунальщики начинают готовить сети к следующей зиме
Ирина Костенко
В некоторых домах на левом берегу Киева горячей воды не будет две недели (фото: Виталий Носач, РБК-Украина)

Жителей сразу пяти жилых массивов на левом берегу Киева предупредили о временном отсутствии горячего водоснабжения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию пресс-службы Днепровской районной в городе Киеве государственной администрации в Facebook.

Читайте также: Запас воды в Киеве без света: как найти ближайший бювет с генератором

Где именно в Киеве не будет горячей воды

В Днепровской районной госадминистрации рассказали (ссылаясь на КП "Киевтеплоэнерго"), что на следующей неделе на левом берегу столицы стартуют гидравлические испытания тепловых сетей.

В связи с этим горячая вода будет временно отсутствовать по зонам теплоснабжения ТЭЦ-6 и районной котельной (РК) "Воскресенка" на жилых массивах:

  • "Радужный";
  • "Кибальчича";
  • "Воскресенка";
  • "Северо-Броварский";
  • "Куликово поле".

Когда горячая вода исчезнет и появится снова

Жителям и гостям столицы сообщили, что испытания тепловых сетей на гидравлическую плотность повышенным давлением будут проводить с целью надлежащей подготовки их к отопительному сезону 2026-2027 гг.

Часть Киева останется без горячей воды на две недели: где именно и когда будет отключениеПубликация районной госадминистрации (скриншот: facebook.com/dniprrda)

По информации КП "Киевтеплоэнерго", гидравлические испытания тепловых сетей продлятся в течение двух недель:

  • с 8:00 (утром) 15 апреля 2026 года;
  • до 24:00 (ночью) 29 апреля 2026 года.

Стоит отметить, что КП "Киевтеплоэнерго" обеспечивает теплом и горячей водой почти весь Киев.

В состав коммунального предприятия входят:

  • две крупнейшие в Украине теплоэлектроцентрали - ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6;
  • четыре теплоснабжающие станции - СТ-1 и СТ-2, "Беличи" и "Позняки";
  • сорок две районные котельные;
  • разветвленный конгломерат магистральных и распределительных теплосетей протяженностью 2,7 тыс. км;
  • единственный действующий в Украине мусоросжигательный завод "Энергия".

Напомним, мэр Киева Виталий Кличко еще в конце февраля сообщил, что коммунальные службы столицы уже готовятся к следующему отопительному сезону, прорабатывают варианты восстановления поврежденной инфраструктуры и создания альтернативных источников тепло- и энергоснабжения.

Тем временем Кабинет министров оценил подготовку к новому отопительному сезону в Украине в 278 млрд гривен.

Читайте также, почему может сорваться подготовка к следующей зиме в Украине.

Новости
Мир уже скоро? Буданов сделал заявление об окончании войны
Мир уже скоро? Буданов сделал заявление об окончании войны
Аналитика
Потери россиян на Донбассе выросли втрое, а продвижение минимальное: интервью с Палисой
Милан Лелич, Ульяна Безпалько Потери россиян на Донбассе выросли втрое, а продвижение минимальное: интервью с Палисой