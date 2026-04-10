Часть Киева останется без горячей воды на две недели: где именно и когда будет отключение

Жителей сразу пяти жилых массивов на левом берегу Киева предупредили о временном отсутствии горячего водоснабжения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию пресс-службы Днепровской районной в городе Киеве государственной администрации в Facebook.

Где именно в Киеве не будет горячей воды

В Днепровской районной госадминистрации рассказали (ссылаясь на КП "Киевтеплоэнерго"), что на следующей неделе на левом берегу столицы стартуют гидравлические испытания тепловых сетей.

В связи с этим горячая вода будет временно отсутствовать по зонам теплоснабжения ТЭЦ-6 и районной котельной (РК) "Воскресенка" на жилых массивах:

"Радужный";

"Кибальчича";

"Воскресенка";

"Северо-Броварский";

"Куликово поле".

Когда горячая вода исчезнет и появится снова

Жителям и гостям столицы сообщили, что испытания тепловых сетей на гидравлическую плотность повышенным давлением будут проводить с целью надлежащей подготовки их к отопительному сезону 2026-2027 гг.

Публикация районной госадминистрации (скриншот: facebook.com/dniprrda)

По информации КП "Киевтеплоэнерго", гидравлические испытания тепловых сетей продлятся в течение двух недель:

с 8:00 (утром) 15 апреля 2026 года;

2026 года; до 24:00 (ночью) 29 апреля 2026 года.

Стоит отметить, что КП "Киевтеплоэнерго" обеспечивает теплом и горячей водой почти весь Киев.

В состав коммунального предприятия входят: