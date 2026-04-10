Часть Киева останется без горячей воды на две недели: где именно и когда будет отключение
Жителей сразу пяти жилых массивов на левом берегу Киева предупредили о временном отсутствии горячего водоснабжения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию пресс-службы Днепровской районной в городе Киеве государственной администрации в Facebook.
Где именно в Киеве не будет горячей воды
В Днепровской районной госадминистрации рассказали (ссылаясь на КП "Киевтеплоэнерго"), что на следующей неделе на левом берегу столицы стартуют гидравлические испытания тепловых сетей.
В связи с этим горячая вода будет временно отсутствовать по зонам теплоснабжения ТЭЦ-6 и районной котельной (РК) "Воскресенка" на жилых массивах:
- "Радужный";
- "Кибальчича";
- "Воскресенка";
- "Северо-Броварский";
- "Куликово поле".
Когда горячая вода исчезнет и появится снова
Жителям и гостям столицы сообщили, что испытания тепловых сетей на гидравлическую плотность повышенным давлением будут проводить с целью надлежащей подготовки их к отопительному сезону 2026-2027 гг.
По информации КП "Киевтеплоэнерго", гидравлические испытания тепловых сетей продлятся в течение двух недель:
- с 8:00 (утром) 15 апреля 2026 года;
- до 24:00 (ночью) 29 апреля 2026 года.
Стоит отметить, что КП "Киевтеплоэнерго" обеспечивает теплом и горячей водой почти весь Киев.
В состав коммунального предприятия входят:
- две крупнейшие в Украине теплоэлектроцентрали - ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6;
- четыре теплоснабжающие станции - СТ-1 и СТ-2, "Беличи" и "Позняки";
- сорок две районные котельные;
- разветвленный конгломерат магистральных и распределительных теплосетей протяженностью 2,7 тыс. км;
- единственный действующий в Украине мусоросжигательный завод "Энергия".
Напомним, мэр Киева Виталий Кличко еще в конце февраля сообщил, что коммунальные службы столицы уже готовятся к следующему отопительному сезону, прорабатывают варианты восстановления поврежденной инфраструктуры и создания альтернативных источников тепло- и энергоснабжения.
Тем временем Кабинет министров оценил подготовку к новому отопительному сезону в Украине в 278 млрд гривен.
