Українців попередили про підготовку РФ нового обстрілу

Російські окупанти можуть готувати новий удар по Україні. Всіх українців закликали не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву керівника Центру протидії дезінформації (ЦПД) Андрія Коваленка.

"Війна на виснаження, яку обрала Росія, вже змушує говорити їх воєнкорів та експертів про те, що РФ веде війну на межі своїх можливостей", - зазначив він.

Коваленко наголосив, що поки російський диктатор та "його діди" не бачить миру, оскільки "вони не бачать себе в мирі".

Нагадаємо, сьогодні російські окупанти атакували Житомир реактивними безпілотниками. Один із ворожих дронів влучив у будівлю Головного управління Національної поліції в області.

Також сьогодні вранці російські військові обстріляли маршрутку в Херсоні. Внаслідок атаки загинули четверо людей похилого віку, ще п’ятеро пасажирів отримали поранення.