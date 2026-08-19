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Українців попередили про підготовку РФ нового обстрілу

21:17 19.08.2026 Ср
1 хв
Коваленко пояснив, чому російський диктатор не бачить миру
aimg Валерій Ульяненко
Українців попередили про підготовку РФ нового обстрілу Фото: кияни ховаються у метро під час тривоги (Getty Images)
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Російські окупанти можуть готувати новий удар по Україні. Всіх українців закликали не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву керівника Центру протидії дезінформації (ЦПД) Андрія Коваленка.

"Війна на виснаження, яку обрала Росія, вже змушує говорити їх воєнкорів та експертів про те, що РФ веде війну на межі своїх можливостей", - зазначив він.

Коваленко наголосив, що поки російський диктатор та "його діди" не бачить миру, оскільки "вони не бачать себе в мирі".

Нагадаємо, сьогодні російські окупанти атакували Житомир реактивними безпілотниками. Один із ворожих дронів влучив у будівлю Головного управління Національної поліції в області.

Також сьогодні вранці російські військові обстріляли маршрутку в Херсоні. Внаслідок атаки загинули четверо людей похилого віку, ще п’ятеро пасажирів отримали поранення.

Крім того, у ніч проти 19 серпня Росія здійснила масовану атаку на Україну, запустивши ракети та десятки безпілотників. Сили ППО знищили/подавили 56 ворожих цілей. Водночас у десяти місцях зафіксували влучання.

РБК-Україна писало, що 18 серпня російські реактивні безпілотники вперше від початку повномасштабної війни дісталися західних областей України. За даними моніторингових каналів, вони подолали близько 900 кілометрів.

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