Главная » Новости » Политика

Часть слухов о плане Трампа для Украины необоснованна, - источник

Киев, Четверг 20 ноября 2025 22:18
Часть слухов о плане Трампа для Украины необоснованна, - источник Фото: Дональд Трамп, президент США (Getty Images)
Автор: Иван Носальский, Милан Лелич

Некоторые месседжи в СМИ о мирном плане США для завершения войны РФ против Украины являются необоснованными.

Об этом РБК-Украина сообщил высокопоставленный американский источник.

"Нужно ли говорить, что нельзя верить всему, что читаешь в прессе? Там много сообщений. Некоторые из них обоснованы, а некоторые - нет", - отметил собеседник издания.

Он отказался раскрывать детали, ссылаясь на дипломатические переговоры за закрытыми дверями.

При этом источник обратил внимание, что главный посыл Трампа - достижение мира потребует уступок как со стороны Украины, так и со стороны России.

Мирный план США

Напомним, официально о новом мирном плане США стало известно только сегодня, 20 ноября.

Его в Киев привезла американская делегация, которую возглавил министр армии США Дэн Дрисколл. Он представил инициативу президенту Украины Владимиру Зеленскому.

В Офисе президента уже заявили о том, что Зеленский планирует обсудить детали плана с президентом США Дональдом Трампом.

Содержание мирного плана сохраняют в секрете. Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт объяснила это тем, что план находится на стадии разработки и его могут изменить.

При этом западные СМИ писали, что план состоит из 28 пунктов. Часть из них остается невыполнимой для Украины.

В частности, от Киева требуют согласиться на вывод войск из Донецкой области - она, согласно плану, должна остаться под контролем России. Также предусматривается снятие санкций с РФ и амнистия военных преступников.

Детальнее о новом плане - в материале РБК-Украина.

