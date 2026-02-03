Частина Бєлгорода занурилася в темряву, росіяни скаржилися на вибухи (відео)

Читайте також: Росіяни "загубили" авіабомбу і влаштували блекаут у Бєлгороді

Близько 19:00 у Бєлгороді та частині Бєлгородської області оголосили ракетну небезпеку. Буквально за кілька хвилин у мережі почали з'являтися повідомлення про те, що в частині Бєлгорода зникло світло, схожа проблема спостерігалася і в деяких районах області.

Також місцеві жителі скаржилися на проблеми зі зв'язком.

Потім у "Бєлоблводоканалі" написали про те, що всі водозабори в Бєлгороді були знеструмлені.

Губернатор Бєлгородської області розповів, що українські воїни нібито завдали масованого ракетного удару по Бєлгороду і Бєлгородському округу.

"Є серйозні пошкодження на інфраструктурному об'єкті", - уточнив він.

Також Гладков визнав, що "є пошкодження енергосистеми".

Варто зауважити, що офіційні представники України поки не коментували ці чутки.