Частина Бєлгорода занурилася в темряву, росіяни скаржилися на вибухи (відео)

Ілюстративне фото: у Бєлгороді поскаржилися на атаку (росЗМІ)
Автор: Іван Носальський

У Бєлгороді почалися проблеми з електро- та водопостачанням. Це сталося після серії вибухів у місті.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на губернатора Бєлгородської області В'ячеслава Гладкова в Telegram і місцеві Telegram-канали.

Читайте також: Росіяни "загубили" авіабомбу і влаштували блекаут у Бєлгороді

Близько 19:00 у Бєлгороді та частині Бєлгородської області оголосили ракетну небезпеку. Буквально за кілька хвилин у мережі почали з'являтися повідомлення про те, що в частині Бєлгорода зникло світло, схожа проблема спостерігалася і в деяких районах області.

 

Також місцеві жителі скаржилися на проблеми зі зв'язком.

Потім у "Бєлоблводоканалі" написали про те, що всі водозабори в Бєлгороді були знеструмлені.

Губернатор Бєлгородської області розповів, що українські воїни нібито завдали масованого ракетного удару по Бєлгороду і Бєлгородському округу.

"Є серйозні пошкодження на інфраструктурному об'єкті", - уточнив він.

Також Гладков визнав, що "є пошкодження енергосистеми".

Варто зауважити, що офіційні представники України поки не коментували ці чутки.

Масований удар по Україні

Нагадаємо, сьогодні, 3 лютого, російські окупанти порушили "енергетичне перемир'я" з Україною. Ворог завдав масованого удару по низці енергооб'єктів.

Примітно, що росіяни вдарили по теплу і світлу в найхолодніші дні цієї зими.

Унаслідок атаки понад тисячу будинків у Києві залишилися без опалення. Мер Віталій Кличко розповів, що ворог серйозно пошкодив об'єкт, який забезпечував теплом велику кількість багатоповерхівок на лівому березі.

Детальніше про наслідки російського удару - в матеріалі РБК-Україна.

