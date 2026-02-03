Часть Белгорода погрузилась во тьму, россияне жаловались на взрывы (видео)

В Белгороде начались проблемы с электро- и водоснабжением. Это произошло после серии взрывов в городе.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова в Telegram и местные Telegram-каналы.
Около 19:00 в Белгороде и части Белгородской области объявили ракетную опасность. Буквально через несколько минут в сети начали появляться сообщения о том, что в части Белгорода пропал свет, похожая проблема наблюдалась и в некоторых районах области.
Также местные жители жаловались на проблемы со связью.
Затем в "Белоблводоканале" написали о том, что все водозаборы в Белгороде были обесточены.
Губернатор Белгородской области рассказал, что украинские воины якобы нанесли массированный ракетный удар по Белгороду и Белгородскому округу.
"Есть серьезные повреждения на инфраструктурном объекте", - уточнил он.
Также Гладков признал, что "есть повреждения энергосистемы".
Стоит заметить, что официальные представители Украины пока не комментировали эти слухи.
Напомним, сегодня, 3 февраля, российские оккупанты нарушили "энергетическое перемирие" с Украиной. Враг нанес массированный удар по ряду энергообъектов.
Примечательно, что россияне ударили по теплу и свету в самые холодные дни этой зимы.
В результате атаки более тысячи домов в Киеве остались без отопления. Мэр Виталий Кличко рассказал, что враг серьезно повредил объект, который обеспечивал теплом большое количество многоэтажек на левом берегу.
Детальнее о последствиях российского удара - в материале РБК-Украина.