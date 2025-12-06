Росіяни "загубили" авіабомбу і влаштували блекаут у Бєлгороді

Російські окупанти ввечері 6 грудня влаштували в Бєлгороді блекаут. Російський літак "загубив" керовану авіабомбу, цей КАБ впав на підстанцію в місті та пошкодив її.

Про це повідомляє РБК-Україна зі посиланням на російські ЗМІ.

Зазначається, що ввечері 6 грудня в Бєлгороді пролунав потужний вибух, центр міста було повністю знеструмлено. Росіянам вдалося відновити електропостачання тільки через годину після вимкнення.

Як стало відомо, вибух стався в Східному окрузі Бєлгорода - біля місцевої підстанції. Тривогу не оголошували, ракетної та дронової небезпеки не було. Тільки пізніше стало відомо, що там впала російська авіабомба з літака, який летів у напрямку українського кордону.

Російські канали припустили, що мало місце чергове традиційне "нештатне сходження" КАБу, яких було вже чимало - десятки керованих авіабомб тільки за останній рік впали на поля поблизу Бєлгорода та на його пригороди. Наразі ступінь пошкоджень підстанції невідома, але її вдалося частково відремонтувати.