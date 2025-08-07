"Час завершувати війну": Зеленський назвав три формати мирних переговорів

Україна запропонувала три формати майбутніх мирних переговорів. Вони мають відбутися найближчим часом на рівні лідерів, і Київ очікує рішучості й відкритості до діалогу з боку Москви.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву українського президента Володимира Зеленського.
"Говорив із канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом. Україна й Німеччина однаково бачать необхідність якнайшвидше завершити війну достойним миром, і параметри закінчення цієї війни визначатимуть безпекові умови для Європи на десятиліття", - зауважив президент.
За його словами, війна саме у Європі, і Україна - невід’ємна частина Європи, адже Київ вже у перемовинах щодо вступу у Євросоюз.
"Тому Європа має бути учасницею відповідних процесів. Скоординували наші позиції з Німеччиною. Домовилися ще переговорити з Фрідріхом", - зауважив він.
Зеленський повідомив, що безпекові радники сьогодні проведуть зустріч онлайн для узгодження спільних поглядів України, Європи та Сполучених Штатів.
"Також учора обговорювались різні потенційні формати зустрічей заради миру на рівні лідерів найближчим часом: два двосторонні формати, один тристоронній", - підкреслив глава України.
Він зауважив, що Україна не боїться зустрічей і очікує такого ж сміливого підходу з російської сторони.
"Час завершувати війну. Дякую всім, хто допомагає!", - підсумував Зеленський.
Нагадаємо, що у середу, 6 серпня, до Росії прибув спецпредставник президента США Стів Віткофф, де зустрівся з російським диктатором Володимиром Путіним.
Згодом у ЗМІ з’явилися повідомлення, що російський лідер запропонував провести зустріч із президентом США Дональдом Трампом.
За даними американських журналістів, Трамп висловив готовність до такої зустрічі вже наступного тижня. Крім того, за інформацією The New York Times, він навіть запропонував провести тристоронні переговори з участю Путіна та Володимира Зеленського, про що нібито вже поінформував європейських союзників.
Водночас держсекретар США Марко Рубіо наголосив, що подібна зустріч залежатиме від конкретного прогресу в напрямку досягнення миру в Україні.
Того ж дня Трамп провів телефонну розмову із Зеленським, до якої також долучились європейські партнери.
А вже сьогодні стало відомо, що команда Трампа почала активну підготовку до можливих переговорів як з Путіним, так і з Зеленським.
Варто відзначити, що раніше сьогодні й сам Зеленський теж говорив про перспективу нового формату перемовин.