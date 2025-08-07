"Время завершать войну": Зеленский назвал три формата мирных переговоров

Украина предложила три формата будущих мирных переговоров. Они должны состояться в ближайшее время на уровне лидеров, и Киев ожидает решимости и открытости к диалогу со стороны Москвы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление украинского президента Владимира Зеленского.
"Говорил с канцлером Германии Фридрихом Мерцом. Украина и Германия одинаково видят необходимость как можно быстрее завершить войну достойным миром, и параметры окончания этой войны будут определять условия безопасности для Европы на десятилетия", - отметил президент.
По его словам, война именно в Европе, и Украина - неотъемлемая часть Европы, ведь Киев уже в переговорах о вступлении в Евросоюз.
"Поэтому Европа должна быть участницей соответствующих процессов. Скоординировали наши позиции с Германией. Договорились еще переговорить с Фридрихом", - отметил он.
Зеленский сообщил, что советники по безопасности сегодня проведут встречу онлайн для согласования общих взглядов Украины, Европы и Соединенных Штатов.
"Также вчера обсуждались различные потенциальные форматы встреч ради мира на уровне лидеров в ближайшее время: два двусторонних формата, один трехсторонний", - подчеркнул глава Украины.
Он отметил, что Украина не боится встреч и ожидает такого же смелого подхода с российской стороны.
"Время завершать войну. Спасибо всем, кто помогает!", - подытожил Зеленский.
Напомним, что в среду, 6 августа, в Россию прибыл спецпредставитель президента США Стив Уиткофф, где встретился с российским диктатором Владимиром Путиным.
Впоследствии в СМИ появились сообщения, что российский лидер предложил провести встречу с президентом США Дональдом Трампом.
По данным американских журналистов, Трамп выразил готовность к такой встрече уже на следующей неделе. Кроме того, по информации The New York Times, он даже предложил провести трехсторонние переговоры с участием Путина и Владимира Зеленского, о чем якобы уже проинформировал европейских союзников.
В то же время госсекретарь США Марко Рубио отметил, что подобная встреча будет зависеть от конкретного прогресса в направлении достижения мира в Украине.
В тот же день Трамп провел телефонный разговор с Зеленским, к которому также присоединились европейские партнеры.
А уже сегодня стало известно, что команда Трампа начала активную подготовку к возможным переговорам как с Путиным, так и с Зеленским.
Стоит отметить, что ранее сегодня и сам Зеленский тоже говорил о перспективе нового формата переговоров.