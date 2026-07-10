Час обмежений? Скільки лікарняних на рік можна брати в Україні та як не втратити виплати

Хвороба, особливо під час війни, може застати зненацька. І коли лікування потрібне тривале, працівники побоюються за виплати на роботі, а іноді й за те, чи збережеться місце роботи взагалі.

Скільки лікарняних днів на рік має працівник, якщо працює по трудовій? Який відсоток від зарплати йому компенсують? Як оформити лікарняні для ФОП? Про це в коментарі для РБК-Україна розповідає адвокат і магістр права Євген Буліменко .

Головне: Лікарняні без лімітів . Закони не обмежують максимальну кількість днів хвороби на рік.

. Закони не обмежують максимальну кількість днів хвороби на рік. Терміни дії . Лікарняний може діяти до повного одужання чи до встановлення інвалідності.

. Лікарняний може діяти до повного одужання чи до встановлення інвалідності. Хто платить . Перші 5 днів хвороби оплачує роботодавець, а починаючи з 6-го дня - Пенсійний фонд України.

. Перші 5 днів хвороби оплачує роботодавець, а починаючи з 6-го дня - Пенсійний фонд України. Залежність від стажу . Розмір виплат не є однаковим для всіх, він напряму залежить від кількості років вашого офіційного страхового стажу.

. Розмір виплат не є однаковим для всіх, він напряму залежить від кількості років вашого офіційного страхового стажу. До 3 років стажу. Працівники з мінімальним досвідом отримують найменшу компенсацію - у розмірі 50% від своєї середньої зарплати.

Чи можна брати лікарняний необмежено і скільки грошей компенсують

Попри війну, права працівників під час хвороби чітко захищені. Закон не обмежує кількість днів лікарняного, які можна взяти за рік.

"Медичний висновок і електронний лікарняний продовжується до повного відновлення працездатності або до встановлення групи інвалідності", - зазначає Буліменко.

Щодо грошової компенсації за період хвороби, тут діє чіткий розподіл фінансового навантаження, каже він.

Перші 5 днів: повністю оплачує роботодавець за власний рахунок. З 6-го дня оплату здійснює Пенсійний фонд України (ПФУ).

Розмір виплат повністю залежить від загального страхового стажу працівника і розраховується як відсоток від середньої заробітної плати:

до 3 років стажу - 50% від середньої заробітної плати;

від середньої заробітної плати; від 3 до 5 років стажу - 60% від середньої заробітної плати;

від середньої заробітної плати; від 5 до 8 років стажу - 70% від середньої заробітної плати;

від середньої заробітної плати; понад 8 років стажу - 100% від середньої заробітної плати.

Як оформити лікарняний для ФОП

Фізичні особи - підприємці (ФОПи), які працюють на спрощеній системі оподаткування, вчасно сплачують ЄСВ за себе та не мають податкових заборгованостей, є застрахованими особами на випадок тимчасової втрати працездатності.

Тому в разі хвороби вони мають повне право на отримання грошових виплат від Пенсійного фонду України.

Як підприємцю отримати виплати: інструкція

Оформлення листка непрацездатності. Головною підставою для призначення допомоги є офіційно виданий лікарняний лист.

Він створюється автоматично в Електронному реєстрі на основі медичного висновку лікаря. При цьому в графі "місце роботи" обов'язково має бути зазначено статус ФОП та вказано прізвище підприємця.

Подання заяви - розрахунку. Пенсійний фонд фінансує лікарняний лише після подання спеціальної заяви - розрахунку.

До неї треба додати документ, що підтверджує фінансову дисципліну: довідку з податкової про відсутність боргів зі сплати ЄСВ або копії квитанцій, які засвідчують сплату внеску за останні 12 місяців перед хворобою.

Надіслати заяву з додатками можна онлайн через вебпортал ПФУ чи особисто занести до найближчого сервісного центру установи в регіоні.

Відкриття рахунку. Грошова допомога по непрацездатності зараховується на окремий банківський рахунок, виписку з реквізитами якого потрібно надати Пенсійному фонду України.

Якщо всі документи заповнені правильно, кошти надійдуть на цей рахунок впродовж 3 робочих днів після реєстрації заяви.

Зверніть увагу. Під час хвороби самого підприємця перші 5 днів лікування не компенсуються державою - їх ФОП оплачує самостійно. Пенсійний фонд починає фінансування лише з шостого дня непрацездатності.

Наприклад, якщо лікарняний тривав з 18 по 29 січня, то державна виплата нарахується лише за період з 23 по 29 січня.

Розмір виплат за час хвороби безпосередньо залежить від офіційного страхового стажу підприємця:

50% від середньоденного доходу - якщо стаж становить менше 3 років;

60% від середньоденного доходу - якщо стаж складає від 3 до 5 років;

70% від середньоденного доходу - якщо стаж дорівнює від 5 до 8 років;

100% від середньоденного доходу - якщо стаж перевищує 8 років.

Підприємець повинен самостійно порахувати суму своїх лікарняних.

Для цього визначається середньоденний дохід: загальний заробіток, з якого сплачувався ЄСВ протягом останніх 12 місяців перед хворобою, ділиться на кількість календарних днів підприємницької діяльності за цей рік (365 або 366 днів).

Дні, коли людина перебувала на звичайному лікарняному або у декретній відпустці у зв'язку з вагітністю та пологами, з цього підрахунку виключаються.

Якщо ФОП працює на спрощеній системі та сплачував ЄСВ від мінімальної заробітної плати, то для розрахунку середньоденного доходу береться сума, яка дорівнює встановленій мінімальній зарплаті.