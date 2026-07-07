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Не лише у державній поліклініці: які лікарі можуть оформлювати е-лікарняні в Україні

14:50 07.07.2026 Вт
3 хв
У МОЗ пояснили нюанси щодо формування електронних лікарняних в Україні
aimg Тетяна Веремєєва
Не лише у державній поліклініці: які лікарі можуть оформлювати е-лікарняні в Україні Фото: Приватні лікарі можуть формувати МВТН (Getty Images)
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Оформити електронний лікарняний в Україні можна не лише в державній поліклініці. Приватні клініки та навіть лікарі-ФОП мають абсолютно такі ж права на відкриття е-лікарняних.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство охорони здоров'я України.

Головне:

  • Руйнування міфу: Право на видачу медичних висновків про тимчасову непрацездатність (МВТН) не залежить від форми власності закладу чи наявності договору з НСЗУ.
  • Рівні повноваження: Лікарі приватних клінік та лікарі-ФОП мають такі ж самі права на оформлення е-лікарняних, як і медики комунальних поліклінік.
  • Ключова умова: Для відкриття лікарняного нанадавач послуг повинен мати чинну медичну ліцензію та бути обов'язково зареєстрованим в системі ЕСОЗ.
  • Автоматичний процес: Після фіксації непрацездатності лікарем документ через ЕСОЗ миттєво передається до Пенсійного фонду, де й створюється фінальний е-лікарняний.
  • Прозорість для виплат: Готовий документ автоматично відображається в електронних кабінетах як самого працівника, так і його роботодавця.

Хто може оформити медичний висновок

У МОЗ пояснили, що право формувати медичний висновок про тимчасову непрацездатність (МВТН), на підставі якого створюється електронний лікарняний, визначається не формою власності медичного закладу та не наявністю договору з Національною службою здоров'я України.

Згідно з чинним порядком, МВТН може сформувати лікуючий лікар, який:

  • надає медичну допомогу пацієнту;
  • провів експертизу тимчасової втрати працездатності;
  • займає посаду, передбачену законодавством;
  • має відповідну лікарську спеціальність.

Тому лікар приватної клініки або лікар, який здійснює медичну практику як фізична особа-підприємець, має такі самі повноваження щодо оформлення МВТН, як і медик державного чи комунального закладу, якщо відповідає встановленим вимогам.

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Договір з НСЗУ не впливає

У міністерстві наголосили, що всі медичні заклади та лікарі, які мають ліцензію на медичну практику, зобов'язані бути зареєстрованими в електронній системі охорони здоров'я (ЕСОЗ) та використовувати її функціонал у випадках, передбачених законодавством.

Зокрема, в ЕСОЗ обов'язково ведуться:

  • медичні висновки про тимчасову непрацездатність;
  • медичні висновки про народження;
  • електронні рецепти у визначених законом випадках;
  • медичні записи, на підставі яких формуються МВТН та е-рецепти;
  • електронні направлення та інші документи, внесення яких є обов'язковим.

Як підкреслили в МОЗ, ці вимоги однаково стосуються державних, комунальних і приватних закладів охорони здоров'я, а також лікарів-ФОП. Наявність або відсутність договору з НСЗУ на це не впливає.

Як формується е-лікарняний

У МОЗ нагадали, що після звернення пацієнта лікар встановлює факт тимчасової непрацездатності та формує медичний висновок у Реєстрі медичних висновків в ЕСОЗ.

Після цього документ автоматично передається до Електронного реєстру листків непрацездатності, адміністратором якого є Пенсійний фонд України. Саме на його підставі формується електронний лікарняний.

Інформація про нього надходить до Державного реєстру загальнообов'язкового державного соціального страхування та відображається в електронних кабінетах роботодавця і працівника. Надалі ці дані використовуються для призначення виплат у зв'язку з тимчасовою непрацездатністю.

Раніше РБК-Україна розповідало, що МОЗ оновило правила оформлення електронних рецептів і лікарняних. Відтепер алергологи можуть самостійно виписувати е-рецепти за програмою "Доступні ліки", лікарі відділень екстреної допомоги - відкривати електронні лікарняні.

Також ми писали, хто має право на оплату лікарняного у розмірі 100% середньої зарплати. Такі виплати гарантовані працівникам зі страховим стажем понад вісім років, а також окремим пільговим категоріям незалежно від стажу, зокрема ветеранам війни, постраждалим від Чорнобильської катастрофи, працівникам Дія.City, а також у разі вагітності та пологів чи виробничої травми.

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