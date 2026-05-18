Ормузька протока Війна в Україні

"Час добігає кінця": Трамп знову погрожує Ірану ударами в разі відсутності угоди

00:42 18.05.2026 Пн
2 хв
Що очікує Трамп найближчим часом?
aimg Едуард Ткач
Фото: Дональд Трамп (Getty Images)

Президент США Дональд Трамп заявив, що час для Ірану добігає кінця і якщо іранський режим не запропонує вигіднішу угоду, то "йому буде набагато гірше".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його інтерв'ю Axios.

Читайте також: Трамп пригрозив Ірану "важкими часами", якщо Тегеран не укладе угоду

Під час спілкування Трамп сказав, що як і раніше вважає, що Іран хоче укласти угоду. Тому він чекає на оновлену іранську пропозицію, яка, як він сподівається, буде кращою, ніж остання пропозиція, зроблена кілька днів тому.

Трамп відмовився назвати конкретний термін для початку переговорів з Іраном, але дав зрозуміти, що Вашингтон налаштований на угоду.

"Ми хочемо укласти угоду. Вони знаходяться не там, де ми хочемо. Їм доведеться туди потрапити, інакше їх сильно вдарять, а вони цього не хочуть", - сказав Трамп.

Він додав, що США завдадуть Ірану удару "набагато сильніше, ніж раніше", якщо той не запропонує вигідніші умови.

"Час підтискає. Їм краще діяти швидко, інакше в них нічого не залишиться", - резюмував Трамп.

Що ще відомо

Нагадаємо, добою раніше джерела CNN розповіли, що в адміністрації Трампа розійшлися в думках про те, що робити з Іраном.

Одна частина команди наполягає на більш агресивному підході. Зокрема, цілеспрямовані удари, які можуть змусити Тегеран піти на компроміс.

Але інші виступають за збереження акценту на дипломатії. Трамп останніми тижнями теж схилявся саме до цього варіанту.

При цьому, згідно з інформацією NYT, радники Трампа вже підготували плани щодо відновлення військових ударів, якщо дипломатія зайде в глухий кут. Очікується, що відновлення ударів може відбутися вже цього тижня, який стартував.

Сполучені Штати Америки Іран Дональд Трамп