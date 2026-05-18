"Время на исходе": Трамп снова угрожает Ирану ударами в случае отсутствия сделки

Во время общения Трамп сказал, что прежнему считает, что Иран хочет заключить сделку. Поэтому он ждет обновленное иранское предложение, которое, как он надеется, будет лучше, чем последнее предложение, сделанное несколько дней назад.

Трамп отказался назвать конкретный срок для начала переговоров с Ираном, но дал понять, что Вашингтон настроен на сделку.

"Мы хотим заключить сделку. Они находятся не там, где мы хотим. Им придется туда попасть, иначе их сильно ударят, а они этого не хотят", - сказал Трамп.

Он добавил, что США нанесут Ирану удар "гораздо сильнее, чем раньше", если тот не предложит более выгодные условия.

"Время поджимает. Им лучше действовать быстро, иначе у них ничего не останется", - резюмировал Трамп.