На ЧАЕС розгорнули нове будівництво: що відбувається в зоні відчуження

Генеральний директор ЧАЕС Сергій Тараканов повідомив про початок монтажу сонячної електростанції потужністю 2 МВт на майданчику підприємства, підкресливши стратегічне значення проєкту для стабільної роботи об'єкта.
На промисловому майданчику ДСП "Чорнобильська АЕС" розпочалися роботи зі встановлення сонячної електростанції потужністю 2 МВт.
Проєкт реалізується за підсумками міжнародного тендера, організованого офісом Програми розвитку ООН в Україні.
Переможцем тендеру стала українська компанія "Солар Стальконструкція" (SOLARsk) з Дніпра.
Саме вона відповідає за доукомплектування та монтаж станції. 16 березня 2026 року перша бригада підрядника у складі восьми фахівців приступила до виконання завдань на об'єкті.
Працівники забезпечені проживанням, харчуванням і проходять індивідуальний дозиметричний контроль.
Наразі на території завершено підготовчі заходи: облаштовано майданчик, доставлено необхідне обладнання та інструменти.
Триває геодезична розмітка для визначення точок встановлення металевих конструкцій відповідно до проєкту.
За словами Сергія Тараканова, будівництво сонячної електростанції має стратегічне значення для підприємства.
Він зазначив, що розвиток альтернативної генерації дасть змогу забезпечити критичні потреби станції в разі можливих блекаутів або пошкодження мереж, знизити залежність від зовнішнього енергопостачання та підтримувати стабільну роботу ключових систем.
Контроль за виконанням робіт здійснює будівельний відділ ЧАЕС, а загальне керівництво на майданчику покладено на електричний цех підприємства.
Компанія SOLARsk володіє власними виробничими потужностями з випуску сталевих профілів і значним досвідом у сфері сонячної енергетики. Загальна потужність реалізованих за її участі проєктів перевищує 3000 МВт.
Нагадуємо, що російські окупаційні сили цілеспрямовано атакували об'єкт "Укриття" на Чорнобильській АЕС. Оскільки станція не виробляє електроенергію, такі дії фактично розцінюються як теракт.
