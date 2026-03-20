На ЧАЭС развернули новую стройку: что происходит в зоне отчуждения

Старт строительства солнечной станции

На промышленной площадке ГСП "Чернобыльская АЭС" начались работы по установке солнечной электростанции мощностью 2 МВт.

Проект реализуется по итогам международного тендера, организованного офисом Программы развития ООН в Украине.

Кто выполняет работы

Победителем тендера стала украинская компания «Солар Стальконструкция» (SOLARsk) из Днепра.

Именно она отвечает за доукомплектование и монтаж станции. 16 марта 2026 года первая бригада подрядчика в составе восьми специалистов приступила к выполнению задач на объекте.

Работники обеспечены проживанием, питанием и проходят индивидуальный дозиметрический контроль.

Подготовка площадки

На данный момент на территории завершены подготовительные мероприятия: обустроена площадка, доставлено необходимое оборудование и инструменты.

Продолжается геодезическая разметка для определения точек установки металлических конструкций в соответствии с проектом.

Значение для энергобезопасности

По словам Сергея Тараканова, строительство солнечной электростанции имеет стратегическое значение для предприятия.

Он отметил, что развитие альтернативной генерации позволит обеспечить критические потребности станции в случае возможных блэкаутов или повреждения сетей, снизить зависимость от внешнего энергоснабжения и поддерживать стабильную работу ключевых систем.

Контроль и опыт подрядчика

Контроль за выполнением работ осуществляет строительный отдел ЧАЭС, а общее руководство на площадке возложено на электрический цех предприятия.

Компания SOLARsk обладает собственными производственными мощностями по выпуску стальных профилей и значительным опытом в сфере солнечной энергетики. Общая мощность реализованных при ее участии проектов превышает 3000 МВт.