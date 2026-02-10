Арктичний гість: у Чорнобилі помітили рідкісного хижака в "хутряних штанях"
У Чорнобильському заповіднику зафіксували зимняка - птаха, який прилітає в Україну з арктичної тундри лише на час морозів. Цей хижак ідеально пристосований до суворих умов і почувається в безлюдній Зоні відчуження як удома.
Про це пише РБК-Україна із посиланням на повідомлення Чорнобильського Радіаційно-екологічного Біосферного Заповідника у Facebook.
Головне:
- Походження: Птах прилітає з далекої півночі та перебуває в Україні лише з жовтня по березень.
- Унікальна риса: Лапи зимняка повністю покриті пір'ям ("хутряні штани"), що рятує його від лютих морозів.
- Раціон у Зоні: Полює на гризунів на відкритих просторах закинутих полів та заплав, де йому не заважають люди.
Чому Чорнобиль став прихистком для птаха
Величезні відкриті простори занедбаних полів та заплав у Чорнобильській зоні є ідеальним місцем для полювання зимняка.
Оскільки птах звик до безлюдної тундри, відсутність людей у Зоні відчуження робить цю територію для нього максимально безпечною. Тут він легко знаходить основну їжу - гризунів, на яких полює, кружляючи над дикими пустищами.
Унікальна броня від морозу
Головна прикмета зимняка, яку помітили орнітологи в заповіднику, - це лапи, повністю покриті пір'ям. Це рідкісна особливість для пернатих хижаків, що дозволяє птаху виживати там, де інші замерзають.
"Характерною ознакою зимняка є густе оперення на лапах, яке надійно захищає його від морозу. Забарвлення птаха переважно світле з темними вкрапленнями: таке поєднання забезпечує ефективне маскування у зимовому ландшафті", - пояснили у Заповіднику.
Рідкісні птахи Чорнобиля
Раніше ми писали про те, що у Чорнобилі помітили підорлика великого (Clanga clanga) - це рідкісний гніздовий птах, занесений до Червоної книги України. У Заповіднику відомо лише три пари великого підорлика, дві з яких гібридні з малим підорликом.
Читайте також про те, що у Зоні відчуження помітили орябка лісового - рідкісного птаха з родини тетерукових, який занесений до Червоної книги України. Цей птах заселяє ліси різного типу, найбільше полюбляє березові, ялинові, вільхові масиви з густим підліском та добре зволоженим ґрунтом.