Арктичний гість: у Чорнобилі помітили рідкісного хижака в "хутряних штанях"

Вівторок 10 лютого 2026 18:21
UA EN RU
Арктичний гість: у Чорнобилі помітили рідкісного хижака в "хутряних штанях" У Зоні відчуження помітили зимняка (фото: Чорнобильський Радіаційно-екологічний Біосферний Заповідник)
Автор: Василина Копитко

У Чорнобильському заповіднику зафіксували зимняка - птаха, який прилітає в Україну з арктичної тундри лише на час морозів. Цей хижак ідеально пристосований до суворих умов і почувається в безлюдній Зоні відчуження як удома.

Про це пише РБК-Україна із посиланням на повідомлення Чорнобильського Радіаційно-екологічного Біосферного Заповідника у Facebook.

Читайте також: Рідкісний птах потрапив у об'єктив фотопастки в Чорнобильському заповіднику: унікальний кадр

Головне:

  • Походження: Птах прилітає з далекої півночі та перебуває в Україні лише з жовтня по березень.
  • Унікальна риса: Лапи зимняка повністю покриті пір'ям ("хутряні штани"), що рятує його від лютих морозів.
  • Раціон у Зоні: Полює на гризунів на відкритих просторах закинутих полів та заплав, де йому не заважають люди.

Чому Чорнобиль став прихистком для птаха

Величезні відкриті простори занедбаних полів та заплав у Чорнобильській зоні є ідеальним місцем для полювання зимняка.

Оскільки птах звик до безлюдної тундри, відсутність людей у Зоні відчуження робить цю територію для нього максимально безпечною. Тут він легко знаходить основну їжу - гризунів, на яких полює, кружляючи над дикими пустищами.

Унікальна броня від морозу

Головна прикмета зимняка, яку помітили орнітологи в заповіднику, - це лапи, повністю покриті пір'ям. Це рідкісна особливість для пернатих хижаків, що дозволяє птаху виживати там, де інші замерзають.

"Характерною ознакою зимняка є густе оперення на лапах, яке надійно захищає його від морозу. Забарвлення птаха переважно світле з темними вкрапленнями: таке поєднання забезпечує ефективне маскування у зимовому ландшафті", - пояснили у Заповіднику.

Рідкісні птахи Чорнобиля

Раніше ми писали про те, що у Чорнобилі помітили підорлика великого (Clanga clanga) - це рідкісний гніздовий птах, занесений до Червоної книги України. У Заповіднику відомо лише три пари великого підорлика, дві з яких гібридні з малим підорликом.

Читайте також про те, що у Зоні відчуження помітили орябка лісового - рідкісного птаха з родини тетерукових, який занесений до Червоної книги України. Цей птах заселяє ліси різного типу, найбільше полюбляє березові, ялинові, вільхові масиви з густим підліском та добре зволоженим ґрунтом.

