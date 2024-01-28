Чадний газ: як не допустити отруєння та допомогти постраждалим

Що таке чадний газ та які симптоми отруєння

Чадний газ (СО) - безбарвний, без запаху і смаку газ, який утворюється внаслідок неповного згоряння палива. Він є дуже отруйним і може призвести до смерті.

Симптоми отруєння чадним газом:

головний біль

нудота

прискорене дихання

слабкість

відчуття втоми і запаморочення.

Якщо ви або ваші близькі відчуваєте ці симптоми, негайно вийдіть на свіже повітря.

Чадний газ може виділятися з таких приладів:

газові обігрівачі

газові водонагрівачі

каміни

двигуни внутрішнього згоряння автомобілів

дров’яні, газові, вугільні печі.

Щоб уберегтися від отруєння чадним газом, дотримуйтеся таких правил: