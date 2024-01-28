UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Чадний газ: як не допустити отруєння та допомогти постраждалим

Ілюстративне фото (pixabay.com)
Автор: Валерія Поліщук

В Україні останнім часом зростає кількість випадків отруєння людей чадним газом і продуктами горіння. До таких трагедій найчастіше призводять пожежі, спричинені порушенням правил влаштування й експлуатації печей та обігрівальних приладів.

Що таке чадний газ та які симптоми отруєння

Чадний газ (СО) - безбарвний, без запаху і смаку газ, який утворюється внаслідок неповного згоряння палива. Він є дуже отруйним і може призвести до смерті.

Симптоми отруєння чадним газом:

  • головний біль
  • нудота
  • прискорене дихання
  • слабкість
  • відчуття втоми і запаморочення. 

Якщо ви або ваші близькі відчуваєте ці симптоми, негайно вийдіть на свіже повітря.

Чадний газ може виділятися з таких приладів:

  • газові обігрівачі
  • газові водонагрівачі
  • каміни
  • двигуни внутрішнього згоряння автомобілів
  • дров’яні, газові, вугільні печі. 

Щоб уберегтися від отруєння чадним газом, дотримуйтеся таких правил:

  • Не залишайте без нагляду ввімкнені газові прилади.
  • Для обігріву помешкання використовуйте лише призначені для цього прилади.
  • Регулярно перевіряйте справність газового обладнання, вентиляційних каналів та димоходів.
  • У помешканні з пічним опаленням завжди відчиняйте заслінку в пічці чи комині.
  • Не встановлюйте електровитяжку та газову колонку в одному приміщенні.
  • Часто провітрюйте приміщення, в якому є газові прилади.
  • Встановіть детектор чадного газу.

Випадки отруєння чадним газом

Нещодавно у Новгород-Сіверському Чернігівської області від отруєння чадним газом загинула сім'я. Серед жертв виявилася дитина.

Крім того, в Одеській області троє дітей отруїлися чадним газом через неправильно встановлений генератор у будинку.

Також в одній із квартир багатоповерхівки міста Чоп у Закарпатській області родина постраждала від отруєння чадним газом.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ДСНСМінстерство охорони здоров'я УкраїниГаз