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У Новгород-Сіверському від отруєння чадним газом загинула сім'я: серед жертв дитина

Новгород-Сіверський, Понеділок 15 січня 2024 17:05
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У Новгород-Сіверському від отруєння чадним газом загинула сім'я: серед жертв дитина Архівне фото: У Новгород-Сіверському загинула сім'я від отруєння чадним газом (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

У Новгород-Сіверському Чернігівської області від отруєння чадним газом загинула сім'я. Серед жертв виявилася дитина.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС України.

"У Новгороді-Сіверському у квартирі двоповерхового багатоквартирного житлового будинку отруїлися чадним газом батько, матір та їхня 4-річна дитина", - йдеться в заяві.

Зазначається, що витік чадного газу, ймовірно, стався через порушення правил експлуатації газового котла.

Наразі Національна поліція України з'ясовує всі обставини трагедії.

Що може убезпечити приміщення від чадного газу

У ДСНС нагадали, що чадний газ є однією з найпоширеніших причин нещасних випадків у будинках, опалювальними печами, камінами або газовими котлами. Він непомітний для зору, абсолютно невідчутний і здатний призвести до біди за лічені хвилини.

"Встановлення детектора чадного газу в приміщенні може вберегти ваше життя", - додали в ДСНС.

Випадки отруєння чадним газом

В Одеській області нещодавно троє дітей отруїлися чадним газом через неправильно встановлений генератор у будинку.

Також в одній із квартир багатоповерхівки міста Чоп у Закарпатській області родина постраждала від отруєння чадним газом.

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ДСНС Черниговская область
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