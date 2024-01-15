У Новгород-Сіверському від отруєння чадним газом загинула сім'я: серед жертв дитина
У Новгород-Сіверському Чернігівської області від отруєння чадним газом загинула сім'я. Серед жертв виявилася дитина.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС України.
"У Новгороді-Сіверському у квартирі двоповерхового багатоквартирного житлового будинку отруїлися чадним газом батько, матір та їхня 4-річна дитина", - йдеться в заяві.
Зазначається, що витік чадного газу, ймовірно, стався через порушення правил експлуатації газового котла.
Наразі Національна поліція України з'ясовує всі обставини трагедії.
Що може убезпечити приміщення від чадного газу
У ДСНС нагадали, що чадний газ є однією з найпоширеніших причин нещасних випадків у будинках, опалювальними печами, камінами або газовими котлами. Він непомітний для зору, абсолютно невідчутний і здатний призвести до біди за лічені хвилини.
"Встановлення детектора чадного газу в приміщенні може вберегти ваше життя", - додали в ДСНС.
Випадки отруєння чадним газом
В Одеській області нещодавно троє дітей отруїлися чадним газом через неправильно встановлений генератор у будинку.
Також в одній із квартир багатоповерхівки міста Чоп у Закарпатській області родина постраждала від отруєння чадним газом.
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