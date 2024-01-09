В Одеській області троє дітей отруїлися чадним газом
В Одеській області сьогодні вночі, 9 січня, троє дітей отруїлися чадним газом через неправильно встановлений генератор у будинку.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС.
"Сьогодні вночі з діагнозом - отруєння чадним газом в Березівську лікарню госпіталізовано 3 дівчат: 2009, 2011 та 2012 років народження", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що причиною отруєння є порушення правил встановлення генератора в будинку. Обставини події встановлюватиме поліція.
"Шановні громадяни, вкотре закликаємо вас неухильно дотримуватися вимог пожежної безпеки. Памʼятайте, найменше порушення правил може призвести до трагедії!", - наголосили у ДСНС.
Отруєння чадним газом в Україні
Нагадаємо, 3 січня в одній із квартир багатоповерхівки міста Чоп на Закарпатті родина постраждала від, ймовірно, отруєння чадним газом.
А 23 грудня в Шосткинському районі Сумської області, родина отруїлась чадним газом. Дві людини загинули.
Також на початку листопада в Ужгороді ціла родина отруїлася чадним газом. Серед постраждалих двоє дітей віком 11 та 9 років, а також 6-місячне немовля.
У МОЗ дали поради, як уберегтися від отруєння чадним газом.
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