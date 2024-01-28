Угарный газ: как не допустить отравления и помочь пострадавшим

В Украине в последнее время растет количество случаев отравления людей угарным газом и продуктами горения. К таким трагедиям чаще всего приводят пожары, вызванные нарушением правил устройства и эксплуатации печей и обогревательных приборов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения.
Что такое угарный газ и какие симптомы отравления
Угарный газ (СО) - бесцветный, без запаха и вкуса газ, который образуется в результате неполного сгорания топлива. Он очень ядовит и может привести к смерти.
Симптомы отравления угарным газом:
Если вы или ваши близкие испытываете эти симптомы, немедленно выйдите на свежий воздух.
Угарный газ может выделяться из таких приборов:
Чтобы уберечься от отравления угарным газом, придерживайтесь таких правил:
Недавно в Новгород-Северском Черниговской области от отравления угарным газом погибла семья. Среди жертв оказался ребенок.
Кроме того, в Одесской области трое детей отравились угарным газом из-за неправильно установленного генератора в доме.
Также в одной из квартир многоэтажки города Чоп в Закарпатской области семья пострадала от отравления угарным газом.
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