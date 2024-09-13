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Бюджетний комітет ВР схвалив до другого читання збільшення видатків на оборону

П'ятниця 13 вересня 2024 21:29
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Бюджетний комітет ВР схвалив до другого читання збільшення видатків на оборону Фото: Бюджетний комітет ВР схвалив до другого читання збільшення видатків на оборону (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Тетяна Степанова

Бюджетний комітет Верховної Ради у п'ятницю, 13 вересня, схвалив до другого читання законопроєкт про збільшення видатків на оборону у 2024 році на 500 млрд гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на народного депутата Ярослава Железняка у Telegram.

За його словами, законопроєкт підтримали 26 членів комітету.

"У ньому скорочення видатків на 137 млрд гривень. З них 115 млрд економія на борзі та 22 млрд - інше. По факту, найбільш зайві видатки, як телемарафон, канал Рада та кешбек ("Національний кешбек" - ред.), не скоротили", - зазначив Железняк

Нардеп додав, що наступного тижня парламент розгляне цей законопроект.

Збільшення видатків на оборону

Нагадаємо, у липні Кабінет міністрів подав до Верховної Ради проект змін до бюджету на 2024 рік на 500,3 млрд гривень. Згідно з документом, на потреби оборони запропонували додатково спрямувати 495,3 млрд гривень.

Водночас Комітет з питань бюджету 2 вересня схвалив іншу версію документа. Цим проектом підтримано збільшення надходжень від зростання податків у 2024 році на 30 млрд гривень замість початкових планів уряду збільшити цю цифру до 125 млрд гривень.

3 вересня Рада схвалила в першому читанні проект змін до державного бюджету про збільшення видатків на оборону у 2024 році на 500 млрд гривень.

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