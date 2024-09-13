ua en ru
Пт, 13 сентября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Олимпиада 2024 Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Бюджетный комитет ВР одобрил ко второму чтению увеличение расходов на оборону

Пятница 13 сентября 2024 21:29
UA EN RU
Бюджетный комитет ВР одобрил ко второму чтению увеличение расходов на оборону Фото: Бюджетный комитет ВР одобрил ко второму чтению увеличение расходов на оборону (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Татьяна Степанова

Бюджетный комитет Верховной Рады в пятницу, 13 сентября, одобрил ко второму чтению законопроект об увеличении расходов на оборону в 2024 году на 500 млрд гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на народного депутата Ярослава Железняка в Telegram.

По его словам, законопроект поддержали 26 членов комитета.

"В нем сокращение расходов на 137 млрд гривен. Из них 115 млрд экономия на долге и 22 млрд - другое. По факту, наиболее лишние расходы, как телемарафон, канал Рада и кэшбек ("Национальный кэшбек" - ред.), не сократили", - отметил Железняк

Нардеп добавил, что на следующей неделе парламент рассмотрит этот законопроект.

Увеличение расходов на оборону

Напомним, в июле Кабинет министров подал в Верховную Раду проект изменений в бюджет на 2024 год на 500,3 млрд гривен. Согласно документу, на нужды обороны предложили дополнительно направить 495,3 млрд гривен.

В то же время Комитет по вопросам бюджета 2 сентября одобрил другую версию документа. Этим проектом поддержано увеличение поступлений от роста налогов в 2024 году на 30 млрд гривен вместо начальных планов правительства увеличить эту цифру до 125 млрд гривен.

3 сентября Рада приняла в первом чтении проект изменений в государственный бюджет об увеличении расходов на оборону в 2024 году на 500 млрд гривен.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Госбюджет Верховная рада
NEWS
Польша допускает возможность передачи Украине дополнительных МиГ-29
Польша допускает возможность передачи Украине дополнительных МиГ-29
DAILY
Осень президентов. Три вызова для Украины и Зеленского на фоне выборов в США
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Осень президентов. Три вызова для Украины и Зеленского на фоне выборов в США