Бюджетний комітет Ради схвалив проєкт про збільшення оборонних видатків на 500 млрд гривень
Комітет Верховної Ради з питань бюджету рекомендував одразу в цілому схвалити доопрацьований проєкт уряду про збільшення видатків бюджету на 500 млрд гривень.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на народного депутата Ярослава Железняка в Telegram.
Як зазначив Железняк, депутати пропонували розглядали проєкт №11417 у двох читаннях.
"Але рішення в цілому може в залі заблокувати будь-який депутат, і тоді у друге читання зайдемо", написав він.
Зміни в проєкті
Голова бюджетного комітету Роксолана Підласа повідомила про основні зміни, які увійшли до версії проєкту, яку запропонував та підтримав комітет:
- Близько 115,4 млрд гривень - скорочення видатків по обслуговуванню і погашенню державного боргу (в урядовій версії було -125,6 млрд гривень),
- Додаткові близько 216 млрд гривень планується залучити від розміщення ОВДП (планувалось +160 млрд гривень в урядовій версії),
- Додатково близько 100 млрд гривень - від перевиконання податків і зборів (а планувалось раніше - 76 млрд гривень)
- Близько 12,7 млрд гривень – надходження від акцизів на пальне і тютюн (було – 13,7 млрд гривень),
- Близько 30 млрд гривень – це очікувані надходження від нових податкових змін (планувалось 125 млрд гривень),
- Скорочення/відмова від нових видатків по загальному і спеціальному фонду на 25,5 млрд гривень.
Нагадаємо, Кабмін подав до Верховної Ради проєкт змін до бюджету на 2024 рік на 500,3 млрд гривень. Проєктом на потреби оборони пропонувалося додатково спрямувати 495,3 млрд гривень.
Крім того, у фінансовому комітеті Верховної Ради схвалили проєкт про підвищення податків. Основним буде збільшення військового збору з доходів громадян з 1,5% до 5%. За розрахунками Мінфіну, це додатково дасть бюджету 27,3 млрд гривень, у 2025 році - 107,7 млрд гривень.