Бюджетний комітет Ради схвалив проєкт про збільшення оборонних видатків на 500 млрд гривень

Комітет Верховної Ради з питань бюджету рекомендував одразу в цілому схвалити доопрацьований проєкт уряду про збільшення видатків бюджету на 500 млрд гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на народного депутата Ярослава Железняка в Telegram.

Як зазначив Железняк, депутати пропонували розглядали проєкт №11417 у двох читаннях.

"Але рішення в цілому може в залі заблокувати будь-який депутат, і тоді у друге читання зайдемо", написав він.

Зміни в проєкті

Голова бюджетного комітету Роксолана Підласа повідомила про основні зміни, які увійшли до версії проєкту, яку запропонував та підтримав комітет: