У бюджеті-2026 закладено підвищення зарплати вчителям у два етапи

Зарплати вчителів

Зарплати вчителів одні з найнижчих в Україні. в Україні. Зарплата в галузі "Освіта" в Україні в липні 2025 року складала 16 тисяч гривень при середній по Україні у 26,5 тисяч гривень.

Зараз уряд виплачує надбавки вчителям по 2 тисячі гривень без підвищення зарплат.

Раніше уряд в проєкті Бюджетної декларації на 2026-2028 рік не планував різкого підвищення зарплат вчителям.

Передбачалося лише помірне зростання середньої зарплати вчителя. Планувалося, що через три роки вона досягне 20 тисяч гривень.

Крім того, раніше міністр освіти та науки Оксен Лісовий заявляв про відсутність коштів для підвищення зарплат вчителям.