В уряді визнали відсутність коштів на підвищення зарплат вчителям

Вчителям збережуть надбавку у 2 тисячі гривень у 2026 році. Водночас підвищення зарплати наразі не заплановано.

Про це сказав міністр освіти та науки Оксен Лісовий, повідомляє РБК-Україна з посиланням на запис трансляції Ради.

"На жаль, в бюджеті не маємо коштів на виконання статті 61 закону про освіту достатніх коштів", - сказав він на часі питань до уряду.

Міністр нагадав про надбавку за роботу в складних умовах, яка у цьому році складає 2 тисяч гривен. І бюджеті наступного року ці кошти також передбачені.

Міністр зазначив, що міністерство з Мінфіном опрацьовує можливість суттєвішого підвищення зарплат вчителям.

"Я думаю, що в проєкті бюджету буде конкретна цифра. Зараз ці переговори не завершені, все буде залежати значною мірою від потреб оборони", - додав Лісовий.

Згідно зі статтею 61 закону про освіту, "посадовий оклад педагогічного працівника найнижчої кваліфікаційної категорії встановлюється в розмірі трьох мінімальних заробітних плат". Ця норма зараз зупинена.