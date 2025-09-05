В уряді визнали відсутність коштів на підвищення зарплат вчителям
Вчителям збережуть надбавку у 2 тисячі гривень у 2026 році. Водночас підвищення зарплати наразі не заплановано.
Про це сказав міністр освіти та науки Оксен Лісовий, повідомляє РБК-Україна з посиланням на запис трансляції Ради.
"На жаль, в бюджеті не маємо коштів на виконання статті 61 закону про освіту достатніх коштів", - сказав він на часі питань до уряду.
Міністр нагадав про надбавку за роботу в складних умовах, яка у цьому році складає 2 тисяч гривен. І бюджеті наступного року ці кошти також передбачені.
Міністр зазначив, що міністерство з Мінфіном опрацьовує можливість суттєвішого підвищення зарплат вчителям.
"Я думаю, що в проєкті бюджету буде конкретна цифра. Зараз ці переговори не завершені, все буде залежати значною мірою від потреб оборони", - додав Лісовий.
Згідно зі статтею 61 закону про освіту, "посадовий оклад педагогічного працівника найнижчої кваліфікаційної категорії встановлюється в розмірі трьох мінімальних заробітних плат". Ця норма зараз зупинена.
Зарплата вчителів
Нагадаємо, середня зарплата штатних працівників в Україні зросла у 2024 році на 23,1% до 21 473 гривень. Найнижчі зарплати в освіті - 14 593 гривень, де за рік зарплати зросли на 17,3%.
Кабінет міністрів у проєкті Бюджетної декларації на 2026-2028 роки прогнозує помірне зростання середньої зарплати вчителя. Через три роки вона досягне 20 тисяч гривень.
У проєкті містяться такі показники розміру заробітної плати вчителя на місяць без нарахувань єдиного соціального внеску:
- 2024 рік - 15,0 тисяч гривень,
- 2025 рік - 15,0 тисяч гривень,
- 2026 рік - 17,0 тисяч гривень,
- 2027 рік - 18,3 тисячі гривень,
- 2028 рік - 20,0 тисяч гривень.
За даними уряду, у 2024 році в Україні було 13 026 шкіл. У 2025 році їхня кількість скоротиться до 12 600. Кількість шкіл буде скорочуватися і надалі: до 12 000 у 2026 році, до 11 000 у 2027 році та до 10 500 у 2028 році.