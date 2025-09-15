В бюджете-2026 заложено повышение зарплаты учителям в два этапа

Зарплаты учителей

Зарплаты учителей одни из самых низких в Украине. Зарплата в области "Образование" в Украине в июле 2025 года составляла 16 тысяч гривен при средней по Украине в 26,5 тысячи гривен.

Сейчас правительство выплачивает надбавки учителям по 2 тысячи гривен без повышения зарплат.

Ранее правительство в проекте Бюджетной декларации на 2026-2028 год не планировало резкого повышения зарплат учителям.

Предполагался лишь умеренный рост средней зарплаты учителя. Планировалось, что через три года она достигнет 20 тысяч гривен.

Кроме того, ранее министр образования и науки Оксен Лисовой заявлял об отсутствии средств для повышения зарплат учителям.