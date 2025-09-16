У бюджеті-2026 відсутні джерела зовнішньої допомоги на 18 млрд доларів

Кабінет міністрів прогнозує фінансування дефіциту державного бюджету у 2026 році за рахунок міжнародної допомоги на 44 млрд доларів. Джерела для 18 млрд доларів з них поки не визначені.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на проєкту бюджету на 2026 рік (№14000).
Державні зовнішні запозичення у 2026 році складуть 2,01 трлн гривень (44 млрд доларів за курсом 45,7 грн/долар), внутрішні - 420 млрд гривень.
При цьому середньозважена ставка для внутрішніх боргових інструментів складає близько 17,1% річних, для зовнішніх - близько 5% річних.
Очікується, що Європейський Союз надасть Україні 10 млрд доларів (UA Facility), МВФ - 2,3 млрд доларів, Велика Британія (через Світовий банк) - 2,3 млрд доларів.
Також Україна розраховує на кошти, забезпечені доходами від заморожених російських активів від:
За цими кредитами України нічого не платитиме.
Також Україна планує залучити від "інших кредиторів" 18 млрд доларів. Конкретні джерела не вказані.
Слід зазначити, що минулого року в проєкті бюджету також була значна "діра" - на 19 млрд доларів, яка була потім закрита за рахунок коштів від російських активів.
У НБУ спокійно ставляться до ситуації, яка повторюється кожного року. Як заявив перший заступник голови НБУ Сергій Ніколайчук, у 2026 році найімовірнішим джерелом будуть "кошти європейських партнерів".