У НБУ назвали найбільш вірогідне джерело покриття дефіциту коштів на 2026-2027 роки
Україні не вистачає значної суми для покриття дефіциту коштів у наступні два роки. Зараз проводяться консультації з ЄС.
Про це заявив перший заступник голови НБУ Сергій Ніколайчук, повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг на Youtube.
Ніколайчук повідомив, що оцінки НБУ з часу публікації Інфляційного звіту в липні не змінилися.
"Як і раніше, ми очікуємо, що з суми 65 млрд доларів на 2026-2027 роки у нас забезпечено підтвердженими джерелами близько третини. І на сьогодні йде активна дискусія з нашими міжнародними партнерами. Водночас говорити про те, що ситуація з підтвердженням джерел змінилися, поки що не можна", - сказав він.
За його словами, найвірогіднішим джерелом будуть "кошти європейських партнерів", і зараз тривають активні дискусії в Єврокомісії. А у публічній площині було багато висловлювань і від президентки Урсули фон дер Ляєн і від інших посадовців про плани допомагати Україні та знайти кошти на 2026-2-2027 роки.
Водночас це речі, які потребують "складних технічних консультацій і на сьогодні вони продовжують тривати", повідомив Ніколайчук.
Допомога від ЄС
Загальна сума допомоги Україні з початку російського вторгнення у 2022 році від ЄС досягла 170 млрд євро.
Нацбанк прогнозує, що у 2025 році Україна отримає близько 54 млрд доларів зовнішньої фінансової допомоги. Це дозволить без залучення емісії покрити дефіцит бюджету навіть в умовах зростання оборонних витрат.
Базовий сценарій НБУ передбачає, що у 2026 році Україна отримає близько 35 млрд доларів, а у 2027 році - 30 млрд доларів зовнішньої підтримки. Третина цих коштів уже анонсована партнерами, щодо решти - перемовини тривають.