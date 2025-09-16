В бюджете-2026 отсутствуют источники внешней помощи на 18 млрд долларов

Государственные внешние заимствования в 2026 году составят 2,01 трлн гривен (44 млрд долларов по курсу 45,7 грн/доллар), внутренние - 420 млрд гривен.

При этом средневзвешенная ставка для внутренних долговых инструментов составляет около 17,1% годовых, для внешних - около 5% годовых.

Ожидается, что Европейский Союз предоставит Украине 10 млрд долларов (UA Facility), МВФ - 2,3 млрд долларов, Великобритания (через Всемирный банк) - 2,3 млрд долларов.

Также Украина рассчитывает на средства, обеспеченные доходами от замороженных российских активов от:

США - 9,3 млрд долларов,

Японии - 1,9 млрд долларов,

Канады - 150 млн долларов.

По этим кредитам Украина ничего не будет платить.

Также Украина планирует привлечь от "других кредиторов" 18 млрд долларов. Конкретные источники не указаны.

