ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Некоторые силовые ведомства получат увеличение бюджетов в 2020

Новости » Политика    16.09.2019 - 18:10
Некоторые силовые ведомства получат увеличение бюджетов в 2020
Фото: Полиция (РБК-Украина)

МВД, СБУ и Минобороны дополнительных выплат не получат

Расходы госбюджета на Государственное бюро расследований в 2020 году увеличатся на 70%, на Национальное антикоррупционное бюро Украины - на 20%. Об этом свидетельствуют данные проекта закона "О государственном бюджете Украины на 2020 год" (проект №2000), который Кабинет министров подал в Верховную раду.

Согласно проекту госбюджета, расходы на Генеральную прокуратуру вырастут на 5,5%.

В то же время, увеличение расходов на Министерство внутренних дел, Министерство обороны, Служба безопасности Украины и Управление государственной охраны не предусмотрено.

Расходы на силовые ведомства

Некоторые силовые ведомства получат увеличение бюджетов в 2020

Как сообщало РБК-Украина, согласно проекту бюджета, в 2020 году расходы общего фонда на президента Владимира Зеленского и его Офис вырастут на 4,1% в сравнении с расходами на президента и Администрацию президента в 2019 году.

Напомним, в проекте государственного бюджета на 2020 год, который правительство Алексея Гончарука подало в Верховную раду, запланировано увеличение доходов и расходов госбюджета на 5,2%. Однако доходы общего фонда вырастут лишь на 3,7%, а доходы специального фонда - на 19,6%. Аналогично расходы общего фонда возрастут на 3,8%, а доходы специального фонда - на 18,1%.

Правительство Гончарука запланировало увеличение расходов на Офис президента Правительство планирует уменьшить распределение ВВП через бюджет
Новости Украины полициябюджетГосбюджет
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь