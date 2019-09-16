Некоторые силовые ведомства получат увеличение бюджетов в 2020

Фото: Полиция (РБК-Украина)

МВД, СБУ и Минобороны дополнительных выплат не получат

Расходы госбюджета на Государственное бюро расследований в 2020 году увеличатся на 70%, на Национальное антикоррупционное бюро Украины - на 20%. Об этом свидетельствуют данные проекта закона "О государственном бюджете Украины на 2020 год" (проект №2000), который Кабинет министров подал в Верховную раду.

Согласно проекту госбюджета, расходы на Генеральную прокуратуру вырастут на 5,5%.

В то же время, увеличение расходов на Министерство внутренних дел, Министерство обороны, Служба безопасности Украины и Управление государственной охраны не предусмотрено.

Расходы на силовые ведомства

Как сообщало РБК-Украина, согласно проекту бюджета, в 2020 году расходы общего фонда на президента Владимира Зеленского и его Офис вырастут на 4,1% в сравнении с расходами на президента и Администрацию президента в 2019 году.

Напомним, в проекте государственного бюджета на 2020 год, который правительство Алексея Гончарука подало в Верховную раду, запланировано увеличение доходов и расходов госбюджета на 5,2%. Однако доходы общего фонда вырастут лишь на 3,7%, а доходы специального фонда - на 19,6%. Аналогично расходы общего фонда возрастут на 3,8%, а доходы специального фонда - на 18,1%.