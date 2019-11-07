В бюджете-2020 предусмотрели средства на анбандлинг "Нафтогаза"

Проект государственного бюджета на 2020 год ко второму чтению дополнили статьей 25 относительно анбандлинга НАК "Нафтогаз Украина". Об этом говорится в тексте проекта закона "О государственном бюджете Украины на 2020 год" (проект №2000), который Кабинет министров подал в Верховную раду ко второму чтению.

Согласно документу, в 2020 году НАК "Нафтогаз Украины" по результатам 2019 года перечисляет в общий и специальный фонд госбюджета часть чистой прибыли (дохода) или дивиденды (доход), начисленные на акции (доли) хозяйственных обществ, в уставных капиталах которых есть государственная собственность, изымаемых в государственный бюджет.

Затем эти средства направят на пополнение уставного капитала АО "Магистральные газопроводы Украины" для приобретения у АО "Укртрансгаз" доли в уставном капитале ООО "Оператор газотранспортной системы Украины" в размере 100% уставного капитала. Стоимость этой компании, на баланс которой передают газотранспортную систему Украины, будет определена отдельно.

Напомним, 31 октября Верховная рада Украины приняла закон о анбандлинге. В законе определяется, что оператором газотранспортной системы, которая находится в государственной собственности и не подлежит приватизации, может быть исключительно субъект хозяйствования, владельцем 100% корпоративных прав которого является государство или субъект хозяйствования, 100% корпоративных прав которого принадлежат государству.

В сентябре Кабинет министров Украины принял решение подчинить компанию "Магистральные газопроводы" Министерству финансов. Процедура анбандлингу должна быть завершена тем, что компания "Магистральные газопроводы Украины" выкупит компанию "Оператор ГТС", на баланс которой передадут украинскую ГТС.